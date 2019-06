Cote d'Ivoire: Contenu local dans les secteurs pétrolier et gazier - Abdourahmane Cissé veut des textes consensuels

"Le Contenu local dans les activités pétrolières et gazières » est le thème de l'atelier qui réunit, depuis hier à Grand-Bassam, les experts de ces secteurs en vu de renforcer le cadre réglementaire et institutionnel du contenu local dans l'exploration, la production, le raffinage, la distribution, le stockage et le transport des produits pétroliers et gaziers.

A l'ouverture de cette rencontre, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables, Abdourahmane Cissé, a souligné qu'il s'agira pour les experts, au cours des quatre jours de travaux, de proposer au Gouvernement, des projets de textes, les plus consensuels possibles, sur le contenu local dans les secteurs pétrolier et gazier. Et pour lui, cela passe nécessairement par le développement du contenu local qui n'est autre que la promotion de la participation de la main d'œuvre, des biens et des entreprises locales dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière en Côte d'Ivoire.

« Il s'agit d'utiliser le potentiel des secteurs pétrolier et gazier comme source directe de créations d'emplois pour nos jeunes ; de transfert de technologie et de catalyseur pour le développement d'un tissu industriel national dans le secteur pétrolier », a précisé le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables. C'est pourquoi, il a exhorté les experts à définir des stratégies et politiques de contenu local efficaces et appropriées au potentiel pétrolier et gazier de la Côte d'Ivoire. « Cela doit se faire tout en maintenant la confiance et l'attractivité du secteur pétrolier et gazier ivoirien vis-à-vis des investisseurs privés notamment étrangers », a insisté le ministre Cissé.

Pour sa part, JeanBaptiste Aka, directeur général des hydrocarbures (DGH), s'est félicité du fait que cet atelier va ouvrir un nouveau chapitre dans l'industrie pétrolière et gazière en Côte d'Ivoire. Il a rappelé que son département a élaboré un avant-projet de loi et un projet de décret d'application. « Au cours du présent atelier, il s'agira pour tous les acteurs et parties prenantes du secteur pétrolier et gazier, de passer en revue l'ensemble des dispositions contenues dans lesdits projets de textes proposés et de les amender, en tenant compte des réalités et de l'environnement propres à notre pays », a-t-il fait savoir.