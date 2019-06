Cote d'Ivoire: Pentecôte 2019 / Le ministre Amichia - "Que l'esprit saint embrase le cœur des ivoiriens afin que la réconciliation vraie se fasse"

L'amour, la réconciliation et le pardon étaient les maitresmots de la célébration de la Pentecôte dimanche 9 juin dernier à l'Eglise Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville. Et ce, en présence du ministre de la Ville Albert François Amichia qui a tenu à donner un caractère solennel à cette cérémonie hautement spirituelle.

Le Père Richard Kissi à l'entame de la célébration eucharistique, a rendu grâce à Dieu pour son amour sans pareil. « Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu fais de nous des témoins de la Gloire et de ton Amour. Tu nous donnes ton Esprit pour annoncer tes merveilles aux extrémités de la terre» a-t-il expliqué et de souligner que sans l'Esprit Saint, il n' y a pas d'Eglise. C'est pourquoi dira t-il, celui qui n'a pas l'Eprit Saint n'appartient pas au Christ.

En le recevant tout homme est comblé de son Amour, de sa Vérité, de sa Force et de sa Liberté. « (... ) Acceptons de porter nos croix et, avec l'Esprit Saint, vivons comme des fils et des filles de Dieu afin d'être des artisans de paix et d'amour partout où nous serons », a prodigué le Père Richard Kissi. Le ministre Amichia, maire de la commune de Treichville, a indiqué que la célébration de la Pentecôte est une occasion à saisir afin d'invoquer l'Esprit Saint.

Ce, afin qu'il "nous comble de ses grâces ". « Nous sommes venus célébrer la Pentecôte. Je crois que c'est l'occasion pour nous de dire grand merci au Christ ressuscité pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Nous voudrions également demander à l'Esprit Saint d'embraser le cœur des Ivoiriens et des Treichvillois, afin que la vraie réconciliation se fasse et que chacun considère son prochain comme son frère pour que nous vivions ensemble comme dans une même famille » a plaidé le premier magistrat de Treichville. Le ministre François Amichia a prié pour la cohesion et la paix