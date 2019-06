Algérie: Arrestation de 2251 personnes durant les 5 premiers mois de 2019

Alger — Au total, 2251 personnes faisant l'objet de mandats de justice ont été arrêtées durant les cinq premiers mois de l'année en cours à travers le territoire national, a indiqué mardi la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que ces actions s'inscrivent dans le cadre de sa "nouvelle approche de réduction du potentiel criminel".

"En plus de son action continue de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la Sûreté nationale a inscrit dans le cadre de sa nouvelle approche de réduction du potentiel criminel, la traque des auteurs d'infractions à la loi, objets de mandats de justice. Cette approche qui s'appuie sur l'engagement permanent de l'ensemble des services de police a pour but la diminution du taux de la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité chez le citoyen", a affirmé la DGSN.

Elle a indiqué que durant les cinq premiers mois de 2019, 2251 individus ont été arrêtés "en vertu de mandats d'arrêt décernés par les juridictions nationales".

Parmi les individus arrêtés: "391 personnes recherchées pour trafic et commercialisation illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, 339 recherchées pour vols, 240 recherchées pour association de malfaiteurs. 7 personnes recherchées pour homicides volontaires, 37 recherchées pour tentatives d'homicide. 33 personnes recherchées pour des affaires de contrebande. 55 recherchées pour des affaires de faux et usage de faux. Alors que 123 autres personnes étaient recherchées pour escroquerie, 123 recherchées pour émission de chèques sans provision, 135 autres recherchées pour coups et blessures volontaires, ainsi 768 personnes recherchées pour divers autres motifs tel que la fraude fiscale, l'abus de confiance et l'atteinte à l'économie nationale".