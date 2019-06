Ile Maurice: Soupçonné de vol, le «main case» contre Sky to Be logé dans un mois

La police va loger le «main case» contre le chanteur Sky to Be d'ici un mois. C'est ce qu'un représentant de la force policière a déclaré en Cour de district de Port-Louis ce mercredi 12 mai.

Le chanteur, de son vrai nom Kevin Dina, est représenté par Mes Sanjeev Teeluckdharry, Anupam Kandhai et Anoup Goodary. Les hommes de loi ont demandé à ce que le procès débute dans les plus brefs délais. La police a alors fait savoir que l'enquête a été bouclée et le dossier sera référé au directeur des Poursuites Publiques sous peu.

Sky to Be est accusé d'avoir commis un vol et fait actuellement face à une charge provisoire de «larceny masked whilst being armed with an offensive weapon.» Pour rappel, suite à un vol sur une station-service à Roche-Bois om Rs 20 000 avaient été dérobées, un pompiste avait positivement identifié le chanteur. Ce dernier a toujours nié son implication dans cette affaire.