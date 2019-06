Ile Maurice: Union-Park - Son mari a emprunté la voiture d'un ami, explique l'épouse

Elle ne sait plus à quel saint se vouer. Une habitante d'Union-Park, âgée de 37 ans, a porté plainte au poste de police de Rose-Belle, lundi matin. Son époux, Firdosh Jahoor, qui travaille comme peintre, ne donne plus signe de vie depuis le dimanche 9 juin.

Contactée au téléphone, la trentenaire explique que ce n'est pas dans les habitudes de son époux, âgé de 48 ans, de quitter le domicile pendant plusieurs jours. «Cette disparition est étrange. Il n'a pas l'habitude de sortir ainsi et de ne pas rentrer. En plus nous étions pendant la période de jeûne», raconte la trentenaire.

L'habitante d'Union-Park raconte que ce dimanche-là, dans la soirée, Firdosh Jahoor a quitté la maison et a emprunté la voiture d'un ami. «Il n'a rien dit lorsqu'il est sorti. Je ne me suis pas inquiétée car parfois il sort et ne me dit rien. Mais d'habitude il rentre ensuite. J'ai regardé la télé puis je suis allée me coucher», confie-t-elle. De poursuivre que lorsqu'elle s'est réveillée vers 4 heures du matin, lundi, elle a constaté que son époux n'était toujours pas rentré.

La trentenaire a essayé d'appeler son époux sur son cellulaire à plusieurs reprises, mais le portable était éteint. Elle est alors allée à la recherche de son conjoint et a questionné ses amis qui habitent la localité. L'un d'eux lui aurait dit que Firdosh Jahoor a emprunté sa voiture et est parti. La police de Rose-Belle a retrouvé la voiture lundi à Rose-Belle.

Selon l'habitante d'Union Park, la disparition de son époux est mystérieuse et pourrait être liée à un individu connu des services de police. Celui-ci est recherché depuis environ un an. Il s'agirait d'un habitant de la région. «Mon époux a déjà eu des démêlés avec lui dans le passé. Il a même été agressé et n'avait pas porté plainte pensant que l'incident était terminé. Mais cet homme l'aurait menacé. Il lui aurait dit qu'il l'enlèverait et qu'il allait payer», ajoute-t-elle.

L'enquête se poursuit.