Afrique: Commerce - Brazzaville va recevoir le sommet africain sur l'intégration régionale

Dans le but de rapprocher les opérateurs économiques du continent, de faciliter la coopération et les échanges entre eux, le Sommet africain du commerce et de l'investissement organise, du 21 au 22 juin dans la capitale congolaise, un forum sur le thème « L'intégration régionale au service d'une Afrique émergente".

La première édition réunira plus de deux cents acteurs politiques et opérateurs économiques dans les secteurs de l'industrie, des infrastructures, de la logistique et du tourisme. L'occasion sera donnée aux participants de faire des propositions concrètes pour l'opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale.

La Congolaise de Raffinage, le Port autonome de Pointe- Noire, la direction des Douanes et des droits directs, les agences de promotion des investissements du Maroc, du Congo et de la République démocratique du Congo, la Chambre de commerce, d'industrie de Brazzaville, la Chambre de commerce et de l'industrie congolaise à Londres font partie des partenaires et participants à cette première édition.

« Ce forum intervient dans un contexte particulier pour le continent, celui de l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine », a indiqué la présidente fondatrice d'Ifrane Forum, Khadija Idrissi Janati.

L'ensemble des opérateurs économiques et politiques est mobilisé pour accueillir Ifrane Forum et en faire un succès. C'est l'occasion de consolider des relations établies en 2018 à Ifrane et surtout de concrétiser des partenariats en faveur du développement des entreprises des différents pays participants.

Précisons que c'est suite à la demande exprimée par des hommes d'affaires congolais ayant participé à Ifrane Forum 2018 que le Congo a été choisi pour abriter cet événement. Ce rendez-vous coïncidera avec la tenue de la semaine du Maroc au Congo.

« Le Congo joue un rôle primordial dans la dynamisation de l'économie de la région centrale de l'Afrique et détient un potentiel à même de contribuer à la réussite de l'intégration économique de cette région. Le Maroc et le Congo sont liés par de relations d'amitié et de coopération leur permettant de jouer des rôles pionniers dans la dynamisation de la coopération régionale et continentale », a conclu Khadija Idrissi Janati.