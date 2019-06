Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - L'univers cartographique ouvert au grand public

La journée « Portes ouvertes » au Centre de recherche géographique et de production cartographique (Cergec), organisée sur le thème « La carte de A à Z », s'est tenue le 12 juin, à Brazzaville, sous le patronage du directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Jean Claude Boukono.

L'activité a réuni des élèves, étudiants et professeurs, ainsi que les directeurs généraux des instituts, des centres et structures d'appui à la recherche. Le Cergec a voulu, à travers cette activité, montrer au grand public le processus de la fabrication d'une carte, depuis la collecte des données jusqu'à la rédaction cartographique. « La cartographie est une science et comme toute science, elle a ses codes, ses conventions, ses méthodes et son langage. Si la carte est, comme on ne peut plus en douter, un excellent outil de l'exploration des territoires, de la projection et de l'évaluation des politiques publiques, elle reste néanmoins un mode d'expression dont il faut maîtriser les subtilités », a déclaré Jean-Claude Boukono.

Le directeur du Cergec, Etienne Paka, a pour sa part mis en exergue le large champ que constitue l'une des missions du Centre, en l'occurrence la production cartographique. La cartographie, a-t-il signifié, est aussi un art, un idéal esthétique. « Nous espérons des échanges fructueux, points de départ de futurs partenariats ou collaborations », a-t-il souhaité.

Les activités prévues ont permis aux visiteurs de plonger dans l'univers des cartes et de ses usages. Les tâches sont nombreuses qui concourent à sa fabrication. Elles impliquent plusieurs champs scientifiques et techniques allant de la télédétection aux systèmes d'information géographique, en passant par la géodésie, le nivellement, la photogrammétrie et l'analyse spatiale. Plusieurs ateliers ont été organisés qui ont permis aux différents acteurs, notamment des décideurs, de suivre avec attention la présentation des services produits par le Cergec, précisément l'exposition des documents, la présentation des outils et des animations diverses. Une exposition a sanctionné cette activité.