Burkina Faso: Xe anniversaire de Marie Stopes Burkina Faso - Accroître l'offre des méthodes contraceptives

Tenkodogo, chef-lieu de la région du Centre-Est, a abrité le lancement officiel des activités commémoratives des 10 ans d'existence de Marie Stopes Burkina Faso, le samedi 8 juin 2019.

Après dix ans d'existence au Faso, Marie Stopes Burkina Faso (MSB), filiale de Marie Stopes International (MSI), est dévouée dans la défense des droits fondamentaux des femmes et des couples de décider librement du nombre et de l'espacement des naissances. MSB s'est, à cet effet, fixé des objectifs ambitieux pour la période de 2016 à 2020, à savoir : «Enfants par choix et non par surprise», en vue d'étendre ses interventions en matière de Santé sexuelle et reproductive (SSR).

A travers ses cliniques, MSB offre une gamme complète de services concernant toutes les méthodes de Planification familiale (PF), les services en maternité et gynécologie sécurisés, le diagnostic et le traitement des infections sexuellement transmissibles, les conseils et dépistage volontaires du VIH, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et les services de laboratoire.

La ministre de la Santé, Léonie Claudine Lougué, a justifié sa présence à la cérémonie de lancement des activités pour deux raisons fondamentales : la première est que l'un des objectifs visés par son département est l'atteinte du dividende démographique à travers l'accessibilité des services de PF par toute la population dans tout le pays.

La 2e raison est l'objectif global de MSB et de ses partenaires techniques et financiers qui est d'accroître l'offre des méthodes, l'accès aux informations et les conseils en SSR des jeunes et des couples. La ministre a aussi soutenu que ces activités permettront aux populations cibles de jouir pleinement de leur vie et surtout d'avoir des informations justes pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur leur vie sexuelle et reproductive.

Le premier adjoint au maire de Tenkodogo, Ousmane Bangré a fait un plaidoyer auprès de Marie Stopes et ses partenaires, pour l'intensification des activités de sensibilisation et prestations de la PF au profit des jeunes tout au long de la période qui précédera la commémoration de la fête nationale du 11-Décembre 2019 dans la région.

Le directeur assurance-qualité et développement médical de MSI, Dr Boubacar Sawadogo a présenté un bilan positif des dix ans d'existence de MSB. Les perspectives pour 2019 prévoient la délocalisation des équipes mobiles pour plus d'efficience, la dynamisation de l'ensemble des canaux de prestation, le rapprochement des cibles par la relocalisation des équipes mobiles, le renforcement des capacités des équipes d'appui et du marketing «cible jeune» et enfin, de la collaboration avec les autres acteurs de la société civile intervenant dans la SSR.

«Nous sommes conscients qu'il y a encore des défis et de l'effort à faire en termes de communication pour que là où se trouve la femme, l'homme et les jeunes, que ces gens puissent avoir l'information sur MSB. Et dans notre plan de communication de cette année. Nous allons développer des innovations en termes de stratégies pour pouvoir aller au-delà.

Nous avons choisi la région du Centre-Est pour commémorer les dix ans d'existence de MSB, pour être en lien avec la célébration de la fête de l'indépendance du 11-Décembre», a indiqué Dr Boubacar Sawadogo. Une présentation du bilan des dix ans d'existence de MSB, la remise d'attestations à des partenaires, une caravane qui a parcouru les artères de la ville de Tenkodogo, avec des distributions gratuites des produits contraceptifs et une animation podium, ont marqué les moments forts du lancement des activités commémoratives des dix ans de MSB.