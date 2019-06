Congo-Brazzaville: Festival Pointe-Noire en scène - La cinquième édition démarre demain

Plus d'une vingtaine d'artistes, groupes nationaux et étrangers vont prendre part à l'événement international qui va se dérouler jusqu'au 16 juin. De nombreuses activités sont au programme, notamment des concerts de musique, théâtre, stand up, ateliers, conférence, exposition et autres.

Trois sites abriteront le festival, à savoir l'Espace du trentenaire, où aura lieu la cérémonie d'ouverture, le Comptoir et la Brasserie de la mer qui recevront des artistes et groupes comme Nataal (Congo-Sénégal), Patrick Nganga (Congo/Côte d'Ivoire), NKJ ( Congo/ Rwanda), Jolice (France), Lelo (Congo/Tunisie), Maxel Muya et Joslyn Balou (RDC), Patrizia Di malta (Italie), Tris (Gabon), Racines, Spirita Manda, Varon De Komodo, Biz Ice, Titus Kosmas, New live, Théatre à la carte, Brice Mizingou (Congo Brazzaville).

Outre les concerts, les spectacles de théâtre et de stand up, l'événement prévoit aussi un atelier sur l'écriture humoristique et le stand up ainsi qu'une conférence sur la musique brésilienne et ses origines africaines. Il y a aussi la scène urban ascension et découvertes des artistes et groupes comme Yimbila gospel folk, ligne 9, Freud Vinces, Elgache Passi de Pointe-Noire.

Cette année, a indiqué Lionel Kombo De Bayonne, directeur du festival Pointe-Noire en scène, « l'événement place le rayonnement et la circulation des artistes au cœur du développement économique de la ville à travers les échanges, les rencontres et les partages entre les différents peuples et les diasporas qui seront représentés à cette édition».

Aussi a-t-il appelé les Ponténégrins à répondre présents. «Les plus belles voix de la scène locale, nationale et internationale vous donnent rendez-vous à l'Espace du trentenaire, au Comptoir et à la Brasserie de la mer avec une programmation pour tous les âges», a-t-il annoncé.

L'entrée à toutes ces activités est libre. Ceux qui voudront répondre présents aux rendez-vous devront se munir de leur pièce d'identité pour avoir accès aux sites, a précisé le directeur du festival.