Afrique: CAN 2019 - La liste des 23 sénégalais, l'armada est bien présente

Grandissime favori de cette 32ème édition de la CAN, le sélectionneur des Lions de la Téranga, Aliou Cissé a tranché. Il a pris les 23 joueurs qui, selon lui, semblent porter ce costume de favori sans la moindre pression. Ils étaient au départ 25 avant le dernier match amical joué et remporté (7-0) face à Murcie. Aujourd'hui ils sont 23 et iront à l'assaut du trophée qui fuit le pays depuis plusieurs années.

Les deux derniers noms supprimés de la liste par Aliou Cissé sont Sidy Sarr, milieu de terrain de Chateauroux et l'attaquant de Nantes prêté à Nancy Santy Ngom.

C'est avec cette liste définitive que le sélectionneur national va continuer les préparatifs dans la ville d'Alicante dans la péninsule ibérique (Espagne). Le Sénégal croisera en match amical le Nigeria le 16 juin.

Le Sénégal partage le groupe C de la CAN avec la Tanzanie, l'Algérie et le Kenya.

LISTE DES 23 JOUEURS SENEGALAIS

GARDIENS : Adoulaye Diallo (Rennes/ France), Alfred Gomis (Spal/ Italie), Edouard Mendy (Reims/ France)

DEFENSEURS : Salif Sané (Schalke 04/ Allemagne), Kalidou Koulibaly (Naples/ Italie), Pape Abou Cissé (Olympiakos/ Grèce), Lamine Gassama (Gotzepe/ Turquie), Moussa Wagué (FC Barcelone/ Espagne), Youssouf Sabaly (FC Bordeaux/ France), Saliou Ciss (Valenciennes/ France)

MILIEUX DE TERRAIN : Idrissa Gana Gueye (Everton/ Angleterre), Alfred Ndiaye (Malaga/ Espagne), Badou Ndiaye (Galatasaray/ Turquie), Krépin Diatta (Bruges/ Belgique), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace/ Angleterre), Sada Thioub (Nimes/ France), Henri Saivet (Bursaspor/ Turquie)

ATTAQUANTS : Keita Baldé (Inter Milan/ Italie), Sadio Mané (Liverpool/ Angleterre), Moussa Konaté (Amiens/ France), IsmaÏla Sarr (Rennes/ France), Mbaye Niang (Rennes/ France), Mbaye Diagne (Galatasaray/ Turquie).