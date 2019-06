Maroc: Botola Pro - Le message de reconnaissance de la RS Berkane à l'endroit de Laba kodjo Fo-doh

Après 3 saisons passées à la RS Berkane, l'attaquant togolais Laba kodjo Fo-doh est sur le point de quitter le club Berkani. Auteur d'une grande saison cette année, l'international togolais est dans les petits papiers de certains clubs. Ayant pris fin hier, le championnat marocain pourrait enregistrer le départ de l'un de ses meilleurs attaquant lors des 3 dernières saisons. Pour remercier le joueur togolais pour son dévouement envers le club, la RS Berkane a publié un message sur sa page officielle Facebook.

« Ce que nous demandons de Laba Kodjo c'est de garder une bonne relation avec notre équipe et pourquoi pas venir de temps en temps pour visiter Berkane. C'est un grand joueur qui a montré ses qualités en portant le maillot orange. Laba, on le considère comme un Berkani et il a tout le droit de chercher d'autres horizons pour améliorer sa situation sur tous les plans. Merci à Laba Kodjo, le buteur historique de la RSB avec 52 buts en 3 saisons. On vous souhaite plein de succès dans ta future carrière et surtout avec le Togo. Espérons voir d'autres joueurs dans notre Botola comme lui. Vous restez à jamais dans nos cœurs », peut -on lire.

Lors de cette dernière journée, la RS Berkane a été tenu en échec (2-2) par Rapid Club d'Oued Zem avec l'ouverture du score à la 6ème minute par l'international togolais. A l'issue de la rencontre, le togolais s'est fondu en larmes.