Burkina Faso: Sabot d'or - Les meilleurs acteurs du Fasofoot 2019 à l'honneur ce 19 juin

Créé en 2013 pour accompagner et faire la promotion du football burkinabè, le Sabot d'or gagne chaque année en notoriété. Après cinq éditions, le Sabot d'or s'est positionné comme un évènement sportif majeur dans l'agenda annuel des acteurs du football burkinabè. Baromètre du Fasofoot, cette 6e édition se fera en deux grandes étapes. Don de sang au stade municipal Issouf Joseph Conombo de Ouagadougou le 14 juin et la soirée de récompense le 19 juin.

Le don de sang a été initié pour associer un volet social à l'évènement à travers le projet «Sport for life». «Nous sommes des sportifs et nous savons combien il est important d'être en bonne santé. Nous voyons également le besoin en poches de sang dans nos hôpitaux. Il est donc de notre responsabilité d'apporter notre contribution afin de sauver des vies humaines», explique Issiaka Ilboudo, promoteur du Sabot d'or.

Le sport pour la vie ou encore Sport for life, est donc une opération de bonne cause qui ambitionne de réunir les acteurs et actrices du monde sportif autour d'une grande opération de don de sang en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. Mais à cause de la grève des agents de la santé qui se déroule actuellement, les organisateurs sont inquiets et espèrent que le CNTS trouvera une solution pour la tenue de l'activité.

Cette année, ce sont 7 catégories qui sont nominées, 3 prix spéciaux et 10 trophées d'honneur. Les trois prix spéciaux sont décernés par l'Association des anciens footballeurs du Burkina. Il s'agit du joueur âgé de plus de 35 ans, le joueur le plus jeune et le meilleur ancien joueur reconvertit en entraineur. Il est également prévu un prix spécial pour la meilleure joueuse du championnat féminin. Les trois nominées pour cette catégorie sont Balkissa Sawadogo (Usfa), Juliette Nana (Usfa) et Adèle Kaboré (Etincelles).

Nominés Sabot d'or 2019

Meilleur joueur

Mody Cissé (Rahimo FC)

Sansan Dah Hassami (RCB)

Michel Batiebo (ASFB)

Cédric Badolo (Salitas FC)

Issouf Barro (Salitas FC)

Meilleur espoir

Moussa Traoré (Rahimo FC)

Pierre Landry Kaboré (ASFB)

Clément Pitroïpa (USFA)

Farid Soufiane (Majestic)

Ousmane Diané (Rahimo FC)

Meilleur joueur étranger

Komi Foovi Aguidi (Salitas FC)

Newton Adebayo (Majestic FC)

Bérenger Diby (AS Sonabel)

Meilleur gardien de but

Daouda Diakité (Salitas FC)

Farid Soufiane (Majestic FC)

Moussa Traoré (Rahimo FC)

Meilleurs entraîneur

Boureima Zongo (Rahimo FC)

Drissa Traoré dit Saboteur (ASECK)

Kamou Malo (USFA)

Meilleur joueur burkinabè de l'espace Cédéao

Amed Touré (Asec Mimosas)

Fessal Tapsoba (Asec Mimosas)

Karidioula Moffosse (WAC Abidjan)

Yacouba Songne (Asanté Kotoko)

Ocansey Mandela (Horoya AC)

Meilleur agent sportif

Ahmed Touma

Sirima Ardjouma

Boureima Maïga

Amidou Balbone

Salomé Compaoré