Algérie: Arrestation de 3 narcotrafiquants à Tlemcen et de 39 orpailleurs au sud du pays

Alger — Trois (03) narcotrafiquants, en possession de grandes quantités de kif traité, ont été arrêtés mardi à Tlemcen, par des Garde-frontières en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale (GN), alors que 39 orpailleurs ont été appréhendés au sud du pays par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et dans la dynamique des opérations de qualité visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, des Garde-frontières en coordination avec des éléments de la GN ont arrêté, le 11 juin 2019 à Tlemcen / 2e RM, trois (03) narcotrafiquants en possession de (200) kilogrammes de kif traité, tandis que des Garde-côtes ont saisi, à El-Ghazaouet et Beni-Saf, une autre quantité de la même substance s'élevant à (105,7) kilogrammes", précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP en coordination avec les services des Douanes, ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar / 6e RM, (23,4) kilogrammes de kif traité, alors que des éléments de la GN ont saisi (8,680) kilogrammes de la même substance détenue par un narcotrafiquant à Sétif/5eRM.

D'autre part, des détachements de l'ANP ont appréhendé, lors d'opérations distinctes menées à Djanet/4eRM et Tamanrasset /6eRM, (39) orpailleurs et ont saisi (38) groupes électrogènes, (28) marteaux piqueurs, ainsi qu'un camion chargé de mélange de pierres et d'or brut, tandis que des éléments de la GN ont découvert, à El-Taref / 5e RM, un atelier de préparation d' armes artisanales et saisi (595) grammes de kif traité, un fusil de chasse, des outils de remplissage de cartouches, une quantité de munitions et divers autres objets, conclut le MDN.