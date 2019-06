Burkina Faso: Présidentielle de 2020 - «Le CDP n'a pas encore de candidat...»

Achille Tapsoba a d'emblée jugé ridicule les propos tenus par le député Rasmané Daniel Sawadogo. Au cours d'une conférence de presse, celui a qui a démissionné du Bureau politique national avait affirmé que c'est le président du parti Eddie Komboïgo qui a «gonflé» le chiffre de 600 à 1000 membres pour pouvoir insérer ses partisans dans le bureau politique national en vue de se faire élire pour les élections de 2020.

Et pourtant à entendre M. Tapsoba, pour qu'il y ait candidat, il faut que le parti s'organise pour désigner le candidat. «Pour les élections de 2015, nous avons élaboré une procédure et au cours de la procédure, nous avons désigné un candidat. À l'époque, il n'y avait qu'un seul candidat qui était Eddie Komboïgo. Aujourd'hui, le parti a dit qu'il n'a pas encore organisé la procédure pour la désignation de son candidat, le parti n'a pas encore mis en place la procédure donc la désignation du candidat du CDP n'est pas encore faite.

Mais, il se trouve des cadres du parti comme Rasmané Daniel à avoir déjà un candidat qu'ils soutiennent. Ce qui est encore plus dramatique, si c'était seulement une intention de candidature que Kadré Désiré Ouédraogo a fait en son sein, on aurait compris que chacun est libre d'annoncer son intention. Il faut être clair, tout militant du CDP à l'heure actuel peut dire qu'il a l'intention de se présenter comme candidat à la présidentielle de 2020 mais, cette intention ne sera mise en œuvre qu'à l'intérieur et par les démarches du parti».

Selon les explications de M. Tapsoba, Kadré Désiré Ouédraogo a pris lui-même la responsabilité d'annoncer sa candidature. «Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le candidat d'un parti choisi par les procédures du parti et quelqu'un du parti qui dit qu'il est candidat en dehors du parti et des procédures du parti?» s'interroge le 1er vice-président du CDP pour qui, on veut les imposer la candidature de M. Ouédraogo.

«On veut nous obliger à dire que Kadré Ouédraogo est notre candidat. C'est quelle affaire ça ? Le CDP n'a pas encore de candidat, le CDP va désigner un candidat parce que c'est la tradition du CDP d'avoir un candidat aux élections présidentielles. Il n'est pas le candidat du CDP et lui-même l'a dit par honnêteté intellectuelle. Le CDP va se doter lui-même bientôt d'une procédure après le congrès extraordinaire pour aller à la désignation de son candidat».