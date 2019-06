Afrique: CAN 2019 - La Lonaci aux côtés des Eléphants et de la Fif

C'est devenu une tradition depuis plusieurs années, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire accompagne toujours les Eléphants de Côte d'Ivoire dans les grandes compétitions. Elle sera encore de la partie pour la campagne égyptienne, à la faveur de la Can 2019 qui débute le 21 juin.

Au cours d'une cérémonie organisée le mercredi 12 juin 2019, à son siège, à Marcory, l'entreprise des jeux de hasard en Côte d'Ivoire a formalisé son soutien en remettant un chèque à la Fédération ivoirienne de football. « Nous voulons, à travers ce don, offrir de bonnes conditions de préparation à l'équipe de Côte d'Ivoire, l'accompagner dans la campagne égyptienne, mais également préparer les éliminatoires de la Can 2021 qui démarrent en 2020 », a déclaré Dramane Coulibaly, directeur général de la Lonaci.

Ce dernier a rappelé que c'est un devoir pour son entreprise de soutenir les Eléphants. Outre la remise de chèque pour le soutien aux Eléphants à la Can 2019, les deux institutions ont également procédé au renouvellement du partenariat qui les lie depuis plusieurs années. Représentant le président de la Fif, en mission, Déhoulé Omer, 3ème vice-président de l'instance du football ivoirien a pris l'engagement, au nom de Sidy Diallo, de faire bon usage de ce don. « Nous disons merci à la Lonaci qui est une entreprise citoyenne à travers ses réalisations en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Nous ferons bon usage de ce don et nous mettrons tout en œuvre pour produire un bon résultat à la Can 2019. Je suis également persuadé que le renouvellement du partenariat nous fera gagner », s'est-il exprimé.

Le représentant du président Sidy Diallo a, par ailleurs, indiqué que ce don, en plus d'aider à la préparation des Eléphants, permettra à certains de ces partenaires d'effectuer le déplacement en Egypte pour soutenir l'équipe nationale. La Côte d'Ivoire, vainqueur de la Can en 1992 et 2015, entre en lice dans la compétition le 24 juin face à l'Afrique du Sud, dans le groupe D.