Cote d'Ivoire: Qnet côte d'Ivoire-Sylla Youssouf - "Infinity Millennials est la plus puissante équipe en Afrique"

Le dimanche 9 juin 2019, la branche Infinity millennials ( Qnet ) en Côte d'Ivoire a procédé au lancement officiel de ses activités au palais des sports de Treichville, à travers le partage des expériences des fondateurs de Infinity millennials avec environ 6.000 nouveaux adhérents présents.

Pendant plus de 8 heures d'horloge , les différents formateurs ont égrené les difficultés rencontrées durant leur parcours. Ils ont exhorté les adhérents à faire de la persévérance leur compagnon.

Selon Sylla Youssouf intronisé en sa qualité de premier responsable de Infinity millennials, les adhérents ont toutes les raisons de croire en l'avenir de Qnet. « Quand on dit Infinity millennials, c'est grâce à vous qui travaillez chaque jour pour relever le drapeau de cette équipe. Nous sommes la génération révolutionnaire. Nos parents ont lutté pour l'indépendance de nos pays, mais nous, nous allons lutter pour l'autonomie financière. Nous sommes les networkers qui faisons le plus grand succès. Infinity millennials est la plus puissante équipe en Afrique », a-t-il indiqué.

Avant son intronisation, Sylla Youssouf, membres fondateurs de Infinity millennials a expliqué le fonctionnement de cette activité, et précisé les objectifs de cette cérémonie : « Cette activité vise à former les différentes personnes qui ont décidé de s'engager dans le marketing réseau. C'est un travail qu'il faut apprendre afin de pouvoir convaincre les gens. Qnet est une plateforme commerciale en ligne et chacun peut développer son équipe. »