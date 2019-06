Cote d'Ivoire: UDPCI - Création des mouvements "Tonkpi RHDP et "2020 RHDP d'abord" Laurent Tchagba désavoue Albert Flindé et Yao Kouadio

Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et pour la paix (UDPCI), Laurent Tchagba a appelé les militants de son parti, le mardi 11 juin 2019 à Cocody-Angré, à rester sereins et fidèles au RHDP, après la création de deux mouvements de soutien au parti unifié. Il s'agit de Tonkpi RHDP créé par Dr Albert Flindé et 2020, RHDP d'abord de Yao Kouadio, tous les deux vice-présidents de l'UDPCI.

Devant les secrétaires régionaux et les coordonnateurs d'Abidjan, Laurent Tchagba a réaffirmé la position de l'UDPCI vis-à-vis du RHDP, le parti politique des houphouétistes : « Ce sont des cadres de l'UDPCI qui ont créé ces mouvements. Je dis à tous les militants de base de rester sereins et de considérer ces mouvements comme étant des initiatives d'individus qui n'ont rien à voir avec l'UDPCI.

Aucun militants ne doit adhérer à ces mouvements, personne ne doit insulter ni attaquer ces personnes, qui ont le droit de créer des mouvements comme ils le souhaitent. Je demande aux responsables de notre parti de rester dans la sérénité, pour que nous puissions démontrer au président du RHDP, Alassane Ouattara et au président du Directoire, Amadou Gon Coulibaly notre loyauté.

Mon ambition, c'est que nous soyons éloquents vis-à-vis du président du parti et du président du Directoire. Si vous êtes à la fois dans les structures de bases de l'UDPCI et dans les mouvements de soutien, cela voudrait dire qu'en réalité l'UDPCI n'était rien et qu'on a trompé le président Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly (... )

Ce qui détermine la crédibilité d'un militant, c'est la loyauté et nous avons dit au Président Alassane Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que nous sommes avec eux. Albert Flindé est vice-président de l'UDPCI, il connaît les textes qui ont été validés par notre congrès et les orientations validées par les différents bureaux politiques ».

Mobilisation des structures de bases

Le secrétaire général de l'UDPCI a lancé un appel aux différents responsables des structures de base afin de contribuer efficacement à la mise en place des organes du RHDP : « L'UDPCI est dans le RHDP, vous devez travailler à la mobilisation et à l'implantation des structures de base, de sorte à avoir un bon positionnement lorsqu'il s'agira de mettre en place les organes. Le Conseil politique a été mis en place dans lequel l'UDPCI est représentée au plus haut niveau, nous allons mettre en place le Bureau politique et notre parti devra y être représenté au plus haut niveau.

Des gens parlent de la candidature de Mabri Toikeusse en 2020. Le président de l'UDPCI est musulman, je suis chrétien et nous prions beaucoup. Si Dieu entend nos prières et que Mabri est choisi comme candidat du RHDP en 2020, nous serons avec lui. C'est pourquoi nous devons travailler à la formation des militants de base et Mabri travaille avec le président du RHDP et le président du Directoire du RHDP pour la mise en place des organes.

Nous avons obtenu que les partis politiques ne soient pas dissouts et que nous allions progressivement à la mise en place des organes du RHDP, parce que si les partis sont dissouts, avec quoi allons-nous créer les structures de base du RHDP ? Il sera plus aisé de mettre en place les structures de base du RHDP avec les structures de bases existantes »...