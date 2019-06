Afrique: CAN 2019 - Le Cameroun et la Tanzanie recalent leurs U17 présélectionnés

Dakar — Les équipes du Cameroun et de la Tanzanie, qui ont présélectionné des internationaux U17 pour la phase finale de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), ont finalement décidé de faire sans leurs jeunes footballeurs.

La Tanzanie, qui avait présélectionné Kelvin John pour son retour à la phase finale de la CAN après 38 ans d'absence, n'a pas finalement retenu l'attaquant auteur d'un but contre le Nigeria (3-4), lors du match d'ouverture de la CAN U17 (14 au 28 avril).

Le jeune attaquant, dans le viseur de plusieurs clubs en Suède, en France et en Belgique selon des médias tanzaniens, ne figue pas sur la liste définitive des 23 sélectionnés par le Nigérian Emmanuel Amunike, sélectionneur des Taifa Stars.

L'équipe tanzanienne jouera son premier match contre celle du Sénégal le 23 juin, au Caire.

En plus de la Tanzanie et du Sénégal, le groupe C comprend l'Algérie et le Kenya.

Présélectionné dans une liste élargie de 37 joueurs du Cameroun, Steve Mvoué, le meilleur footballeur de la CAN U17, ne verra pas non plus l'Egypte.

A 17 ans, le jeune attaquant camerounais, pisté par plusieurs clubs, n'a pas été retenu en définitive dans la liste finale des 23 joueurs du sélectionneur du Cameroun, le Néerlandais Clarence Seedorf.

Les Lions Indomptables, champions d'Afrique en titre, évolueront dans le groupe E avec le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau.