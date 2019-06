Ile Maurice: La Réunion - Les Mauriciens à l'honneur au Sakifo Musik Festival

Un hommage à Kaya, le concert de Ben Harper ou encore la prestation de Hans Nayna. Le Sakifo Musik Festival, soit le plus grand festival de musique de l'océan Indien, a tenu toutes ses promesses. La 16e édition s'est déroulée du 7 au 9 juin à la Ravine Blanche, St-Pierre, à l'île de la Réunion. Un événement auquel nous avons assisté.

Dans le cadre des 20 ans du décès de Kaya, chanteur mauricien disparu tragiquement en prison en 1999, Sakifo a tenu à lui rendre hommage. Racine Tatane, groupe emblématique de Kaya, a entamé ses titres les plus connus dont Rasinn pé brilé et Simé lalimier devant une foule de fans réunionnais et étrangers, samedi dernier sur la scène Filaos.

Le public connaisseur n'a pas hésité à entamer en chœur les refrains connus. Un hommage qui a fait chaud au cœur et qui restera dans bien des mémoires. On ne peut qu'espérer que Racine Tatane puisse bientôt rendre son hommage à Kaya à Maurice. Le lendemain, dimanche, c'était au tour de Hans Nayna de présenter son répertoire sur la scène Ti Bird. Ce jeune chanteur actuellement en préparation de son 3e album se fait de plus en plus connaître à La Réunion. Nombreux étaient les personnes présentes à connaître sa musique. Interrogés, certains membres du public avouent s'être déplacés rien que pour l'entendre.

Il n'y a pas à dire, les musiciens mauriciens ont fait honneur au pays à ce festival qui a réuni près de 20 000 festivaliers au quotidien. La présence mauricienne n'était d'ailleurs pas que musicale, puisqu'outre de pouvoir manger du japonais ou encore du sénégalais à ce festival, un stand présentait des menus bien de chez nous.

Les festivaliers pouvaient ainsi savourer du briyani ou encore des dholl puris pendant les trois jours de Sakifo. Le clou de ce festival, qui a vu la participation d'une cinquantaine d'artistes de divers pays, a été sans conteste le concert de Ben Harper tenu dimanche dernier en clôture du festival. Quasiment tout Sakifo a assisté à cet événement exceptionnel. Le chanteur a présenté son concert sur la scène Salahin, soit la plus grande scène des quatre autres de ce festival.