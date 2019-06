Ile Maurice: Voyage aux Chagos - Le PMO sort les griffes

Le bureau du Premier ministre n'est pas d'accord avec la visite de l'archipel des Chagos que le Royaume-Uni organise. Dans un communiqué dans ce sens ce mercredi 12 juin, le Premier ministre exprime sa position, et il n'a pas fait dans la dentelle...

Le voyage que la Royaume-Uni organise à l'intention de la communauté Chagossienne est en violation de la résolution fraîchement adoptée par l'assemblée générale des Nations unies. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le Prime minister's Office ce mercredi 12 juin.

Selon la résolution, Maurice est le seul Etat qui peut organiser des visites sur l'Archipel des Chagos. Le Royaume Uni, qui est un «illegal colonial occupant», n'a pas ce droit. C'est une violation des lois internationales. Mais il n'y a pas que le voyage qui constitue un «blatant disregard for the Advisory Opinion of the ICJ and the General Assembly resolution» L'appel du Haut-commissaire Britannique à Olivier Bancoult pour que ce dernier entame des négociations bilatérales, est une «violation» du principe de non-interférence dans les affaires internes d'un Etat.

D'ailleurs, le ministère des Affaires Etrangères a adressé une note de protestation au British High Commission pour demander à la Grande-Bretagne de reconsidérer ce voyage et sa position.