Seychelles: En se concentrant sur son marché le plus important, les leaders du tourisme aux Seychelles étudient les normes et attentes européennes

Les partenaires du tourisme aux Seychelles ont appris davantage sur les normes, les attentes et les lois européennes lors d'un atelier organisé mardi sur le marché le plus important de la nation insulaire pour les vacanciers en quête de soleil.

L'atelier «Lois et attentes européennes» a été organisé par l'Office du tourisme des Seychelles (STB) en partenariat avec SeyVillas chez Eden Bleu. En tant que voyagiste en ligne sur le marché européen depuis 2011, SeyVillas a partagé des informations visant à tenir les professionnels du tourisme au courant des nouvelles pratiques du marché européen.

Les représentants d'établissements de tourisme et de sociétés de gestion de destinations ont été guidés sur la manière d'améliorer les normes de qualité, les attentes des clients européens, comment éviter les plaintes et gérer les clients insatisfaits.

Les conditions d'annulation, les réclamations et les travaux de construction, les doubles réservations, les modifications des conditions après une réservation et la confidentialité des données faisaient partie des réglementations européennes évoquées.

«L'atelier a porté sur un sujet de la demande dans l'industrie et qui comporte des éléments importants que les membres de notre industrie doivent connaître. Aujourd'hui, l'ignorance de la loi n'est plus une excuse », a déclaré Sherin Francis, directrice générale de la STB.

Lors de l'atelier, Julian Grupp, directeur général de SeyVillas, a expliqué que, bien que les Seychelles ne fassent pas partie de la juridiction européenne, les lois européennes ont un impact indirect sur la nation insulaire, par le biais de voyagistes.

Photo : Les participants ont été guidés sur la manière d'améliorer les normes de qualité, les attentes des clients européens, comment éviter les plaintes et gérer les clients insatisfaits.

Il a déclaré que la plupart des clients européens réservaient par l'intermédiaire de voyagistes. Dans cet esprit, «les opérateurs de voyage décrites dans les contrats avec les établissements réglementent ce type de situation».

«En termes de garantie et de responsabilité, ils se réfèrent à cette réglementation lorsqu'il s'agit de travailler ensemble», a déclaré M. Grupp.

L'atelier comprenait une partie éducative sur les nouvelles dispositions du droit européen des voyages et sur l'importance de la gestion des attentes et des plaintes des clients.

«Nous avons estimé qu'il était important que les membres de l'industrie comprennent les changements survenus et leurs implications. Cela a beaucoup à voir avec les plaintes déposées par les clients, pour savoir et comprendre ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas réclamer », a déclaré Mme. Francis.

Elle a ajouté qu'il était également important pour les établissements de disposer d'un système permettant de connaître et de gérer les attentes de leurs clients lors de la réservation.

Il a également été souligné qu'il fallait mettre en place un système permettant de traiter les plaintes et les réactions des clients avant même qu'ils ne quittent un établissement.

Nicole St. Ange, responsable des relations publiques de Mason's Travel, une société de gestion de destinations locale, a déclaré que les modifications apportées au droit européen l'année dernière avaient des répercussions sur les voyagistes locaux.

«C'est très inquiétant car il y a tellement de choses qui sont hors de votre contrôle. La prévention est essentielle, mais l'étape numéro un est d'être informée et c'est une excellente plateforme que STB et SeyVillas ont organisée car elle permet à chacun de savoir exactement où il se situe », a déclaré Mme. St. Ange.

Un atelier pour les partenaires commerciaux à Praslin et à La Digue - les deuxième et troisième îles les plus peuplées des Seychelles, respectivement - se tiendra le 13 juin à Praslin. Une fois les sessions terminées, les informations sur les ateliers seront disponibles sur le site Web du STB.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie des Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien.