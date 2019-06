Angola: Huambo - Un psychologue souligne des solutions de lutte contre la violence à l'enfant

Huambo — Le psychologue clinicien Nvunda Tonet a défendu mercredi à Huambo le suivi intégral du mode de vie des enfants, par leurs parents et leurs tuteurs, comme l'une des solutions permettant de combattre la violence contre cette frange de la société.

Selon le spécialiste qui parlait à l'ANGOP, il est nécessaire que les parents soient plus présents dans la vie de leurs enfants pour mieux comprendre leur comportement, que ce soit à la maison ou en compagnie d'amis, faute de quoi le processus éducatif pourrait donner lieu à des agressions physiques ou verbales.

Il a dit que le suivi intégral de l'enfant permettait aux parents d'élever leurs enfants sans aucune agression, car il renforce des liens affectifs entre eux, éliminant ainsi un ensemble d'obstacles résultant d'un manque de communication et d'interaction.

À son avis, la violence à l'encontre des enfants est souvent le résultat du manque de compréhension des parents concernant le comportement progressif des enfants, ce qui nécessite davantage de communication, de patience et d'interaction.

Le psychologue clinicien Nvunda Tonet a rappelé qu'un enfant éduqué, victime de l'agression parentale, éprouve de sérieuses difficultés à interagir avec les autres, en particulier à l'âge de l'école, se présentant un peu extroverti et avec une faible estime de soi.

"Les parents doivent être plus présents dans la vie des enfants, en transmettant leur affection et d'autres soins, pour une meilleure protection de l'enfance, pour être le répertoire de tous les souvenirs positifs et négatifs, qui à leur tour, les guideront toute votre vie, d'où l'importance d'une éducation modérée et patiente ", a-t-il souligné.

Dans ce contexte, Nvunda Tonet a annoncé la publication du livre intitulé "Eduquer les enfants sans frapper", qui présentera des solutions plus détaillées sur la prévention de la violence à l'égard des mineurs et sur l'importance de l'implication des parents dans le processus éducatif des enfants.

Psychologue clinicien à l'hôpital psychiatrique de Luanda, Nvunda Tonet est diplômé en psychothérapie sexuelle de l'Institut Paulista de sexualité de São Paulo (Brésil) et en psychiatrie et santé mentale à l'Université catholique portugaise en 2017. Il est également professeure d'université et a publié en 2010 le livre "Psychologique, pourquoi et pour quoi"