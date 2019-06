Algérie: Deux caches d'armes et des munitions découvertes à Tamanrasset (MDN)

- Deux caches d'armes et des munitions ont été découvertes mardi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la wilaya de Tamanrasset, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert, le 11 juin 2019, lors d'une patrouille de fouille et de recherche près de In M'guel, wilaya de Tamanrasset en 6ème Région militaire, deux caches d'armes et des munitions contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil mitrailleur FMPK, deux (02) chargeurs, une chaine de munitions, ainsi que 537 balles de différents calibres", précise la même source.

"Ces résultats confirment, manifestement, l'efficacité et l'efficience des opérations multiples que mènent les unités de l'ANP visant la sécurisation et la protection de toutes nos frontières nationales contre tous les dangers et les menaces", ajoute le communiqué du MDN.