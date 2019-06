Maroc: La République Dominicaine réaffirme son respect à l'intégrité territoriale du Maroc

La République Dominicaine a réaffirmé son respect à l'intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté nationale, ainsi que son appui aux efforts du Maroc dans la recherche d'une solution politique visant à mettre fin au différend régional sur le Sahara.

Dans une déclaration commune publiée mardi, à l'issue d'une rencontre à Saint-Domingue, entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue dominicain, Miguel Vargas Maldonado, la République Dominicaine considère que l'initiative d'autonomie, présentée par le Royaume en 2007, constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un résultat négocié entre les parties.

Le Maroc et la République Dominicaine ont affirmé, à cette occasion, leur volonté de renforcer les relations bilatérales et de donner une nouvelle impulsion à leur coopération dans différents domaines d'intérêt commun, et ce dans le cadre du dialogue politique continu entre les deux pays. Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a été reçu par le président de la République Dominicaine, Danilo Medina, au palais présidentiel à Saint-Domingue.

M. Bourita a transmis au président dominicain un message verbal de S.M le Roi Mohammed VI dans lequel le Souverain a réaffirmé la volonté du Royaume de consolider ses relations bilatérales avec la République Dominicaine et de hisser le niveau du partenariat entre les deux pays amis.