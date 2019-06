Maroc: Le Moussem de Tan Tan célèbre la culture nomade universelle

La 15ème édition du Moussem de Tan-Tan se tiendra du 14 au 19 juin, sous le thème "Le Moussem de Tan Tan, porteur de la culture nomade universelle", à l'initiative de la Fondation Al Mouggar.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition connaîtra la participation de la Mauritanie comme invitée d'honneur eu égard aux relations bilatérales solides basées sur les liens historiques unissant les deux peuples, ainsi que leur similitude sur les plans civilisationnel et culturel, précisent les organisateurs dans un communiqué.

Cette 15ème édition promet une programmation riche et variée avec diverses activités patrimoniales, culturelles, sportives, artistiques et socioéconomiques. Au menu figurent des spectacles folkloriques, des séminaires et des soirées artistiques et musicales, souligne le communiqué.

Cette manifestation sera marquée par l'organisation d'un carnaval avec la participation de troupes locales, nationales et internationales, ainsi qu'une exposition de photographies sur le Moussem de Tan Tan et des soirées dédiées à la poésie.

Cette édition connaîtra, aussi, la participation des Emirats arabes unis (EAU) à travers un pavillon géré par le comité de gestion des festivals et programmes culturels et patrimoniaux d'Abou Dhabi, en coopération avec plusieurs institutions et organes chargés de la préservation du patrimoine culturel. Classé en 2005 par l'UNESCO "Chef d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité" et inscrit également en 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le Moussem de Tan Tan se veut un témoignage vivant sur la préservation et la promotion du patrimoine immatériel, perpétuant ainsi une longue tradition et un lien profond avec les régions du Sud du Royaume, ses origines et coutumes. Le Moussem de Tan Tan est un héritage historique pour les Sahraouis. Ce rendez-vous artistique permet de sauvegarder les traditions des nomades et de dévoiler un autre aspect du désert, culturellement riche, dans une région qui a accumulé un patrimoine urbain classé aujourd'hui comme patrimoine mondial.