Afrique de l'Ouest: Pour les jeunes de l'espace UEMOA - Lancement, ce jeudi, de l'initiative Talents africains à l'international

C'est une initiative qui devrait faire date, que lance, cet après-midi, à Abidjan, le Réseau des organismes de promotion du commerce de la Zone Uemoa (ROPC-Uemoa).

Sous la conduite du Commissaire de l'Uemoa chargé du marché régional, du Commerce, de la Concurrence et de la Coopération, cette initiative majeure du président du ROPC-Uemoa, M. Guy M'Bengue, devrait permettre aux jeunes ressortissants des pays membres de l'Uemoa de fourbir leurs armes à l'international, dans des entreprises.

On connaissait le V.I.E, le Volontariat international en entreprise : un dispositif qui permet à des entreprises françaises d'envoyer des jeunes effectuer des missions professionnelles à l'étranger pour une durée allant de six mois à deux ans. Une occasion pour ces jeunes de partir à l'autre bout du monde et un très bon point pour le CV. Depuis sa création, ce programme est réputé avoir permis à environ 60 000 jeunes de partir travailler à l'étranger.

En termes de rémunération, les V.I.E sont généralement bien payés: une indemnité mensuelle fixe qui s'élève à 723 euros et une autre indemnité dont le montant dépend du pays. Certains salaires atteignent les 3 000 euros comme aux États-Unis ou en Inde.

Après le succès du VIE français, il va falloir s'habituer à un nouvel acronyme: TAI, pour Talents Africains à l'International. Inspiré du modèle français ci-dessus décrit, TAI est une initiative du Réseau des organismes de promotion du commerce dans l'espace Uemoa (ROPC-Uemoa) que préside fort opportunément l'Ivoirien Guy M'Bengue, par ailleurs Directeur général de l'Agence de promotion des exportations de Côte d'Ivoire (Apex-CI). C'est sans surprise sous son leadership qu'a été lancé ce programme innovant, à la mi-juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Le Talent Africain à l'International (TAI) est décrit par ses concepteurs, comme « un dispositif original de volontariat destiné aux jeunes ressortissants des pays de l'Uemoa (Union économique et monétaire ouest-africaine regroupant huit pays), s'appuyant sur les stratégies nationales de développement et complémentaire des autres programmes de volontariat et de soutien au développement existants : jeunes, emploi,PME, et initiatives de la diaspora, par exemple FIASE au Sénégal ».

Avec le programme, chaque jeune volontaire TAI sera mis à disposition, pour une durée d'un à deux ans, d'une entreprise du pays, pour travailler à un projet de développement international de celle-ci. Il sera basé dans le pays-cible de l'entreprise à l'étranger.

Le TAI a une double finalité économique et éducative : favoriser le développement international et les exportations des entreprises du pays en leur facilitant l'emploi de jeunes professionnels se destinant au commerce international ; Donner aux jeunes attirés par une carrière dans le commerce international une opportunité de première expérience dans ce domaine en les mettant à la disposition d'entreprises nationales cherchant à se développer à l'étranger et notamment dans l'Uemoa.

Les objectifs sont nobles : accompagner les PME dans leur développement international ; créer de l'activité économique et des emplois ; développer les exportations nationales et échanges internationaux des entreprises, notamment intra-Uemoa et dans la sous-région ; promouvoir la mobilité et l'employabilité des jeunes.

Mais, leur atteinte nécessite d'importants investissements que le réseau de M. M'Bengue, si dynamique, enthousiaste et généreux soit-il, serait bien en peine de mobiliser. Le coût du volontaire TAI est estimé entre 8 et 10 millions de Francs Cfa par an, modulable selon le pays de destination ou éventuellement la mission, et inclut entre autre l'allocation de vie perçue par le volontaire et l'allocation mensuelle de subsistance de 400 000 F Cfa.

Anticipant les difficultés de financement d'un tel programme dont la portée stratégique ne fait pourtant l'ombre d'aucun doute à l'heure de l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine, les initiateurs ont entrepris de démarrer ce mois de juin 2019 la phase opérationnelle dans deux pays (dont la Côte d'Ivoire) pour un nombre total de 6 à 10 jeunes (de 18 à 35 ans) diplômés par pays mobilisés et placés au niveau des entreprises des pays membres de l'Uemoa autres que les leurs. Il faut à présent espérer que les financements suivent, pour éviter qu'une aussi bonne initiative ne rejoigne le cimetière désormais immense des bonnes idées africaines perdues.

Le projet TAI est destiné aux entreprises établies dans l'espace Uemoa dont les activités sont orientées vers le commerce international et aux jeunes diplômés des institutions de formation dispensant une expertise et une connaissance avérée tout au long des chaînes de valeur du commerce international, incluant la production, la transformation, la gestion de la qualité, le conditionnement, la logistique et la vente.