Gabon: KOULA-MOUTOU - Gratuité des cours de soutien aux élèves des classes de terminale du 05 au 22 juin 2019

L'éducation et la formation restent au cœur des actions menées par Hugues Mbadinga Madiya et le Mouvement On s'engage dont il est le parrain. A Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo, l'homme a pris en charge le paiement des cours de soutien de tous les élèves en classe d'examen, et ce, de tous les établissements de la ville.

Lesdits cours de soutien se déroulent du 05 au 22 juin 2019. C'est dans cette optique que le bienfaiteur a délégué Séverin Joe Malph Divassa, Président du Mouvement On S'engage pour le lancement des cours de soutien gratuits à l'ensemble des futurs bacheliers, au Lycée Privé Moutou-Mambo.

Hugues Mbadinga Madiya, natif de Koula-Moutou, comme bien d'autres, a compris la nécessité d'investir dans l'éducation et la formation. Comme le poète français du XIXè siècle, Victor Hugo dans un de ses poèmes, il soutient que « chaque enfant qu'on enseigne, est un homme qu'on gagne ». Informé de ce que chaque année les élèves des classes de terminale déboursent 15000 à 25000 fcfa pour bénéficier des cours de soutien, Hugues Mbadinga Madiya, soucieux de l'éducation, la formation et la réussite scolaire des jeunes gabonais régulièrement inscrits en classe de terminale, a décidé d'apporter sa modeste contribution pour aider les apprenants en classe de Treminale et leurs parents. Un acte apprécié, tant par les élèves que leurs parents, sans oublier les membres de l'administration de la cité.

Selon Séverin Joe Malph Divassa, Président du Mouvement On S'engage, ces cours de soutien sont une opportunité pour les élèves et leurs parents qui n'auront rien à dépenser. « Durant trois semaines, les élèves bénéficieront d'un accompagnement pédagogique qui leur permettra de combler leurs lacunes dans une ou plusieurs matières. Ces cours de soutien ont pour objectif, de mettre les élèves à niveau, avant le démarrage du baccalauréat » affirme le Président du mouvement On s'engage, délégué par Hugues Mbadinga Madiya.

Heureux, les futurs bacheliers n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance à l'égard, non seulement de Séverin Joe Malph Divassa, Président du Mouvement On S'engage qui ne cesse de se battre pour la jeunesse Kouloise, mais surtout pour le parrain, Hugues Mbadinga Madiya, soucieux de l'avenir de la jeunesse. Les parents des élèves de Terminale ont aussi témoigné de leur gratitude à l'égard de leurs fils.

Les élèves ont d'ailleurs demandé au président du Mouvement d'être leur porte-voix auprès du parrain. « Nous voudrions que vous lui dites combien les actions qu'il pose sont de grandes portée. Nous sommes heureux de bénéficier de ces opportunités qui nous sont offertes. Nous voudrions ici et maintenant lui dire un grand merci. Que les divines grâces vous accompagnent et vous offrent à vous également des opportunités. Merci de penser à nous qui sommes jeunes. Vous avez bien compris que la jeunesse est vraiment sacrée ! » disent ils en guise de reconnaissance.

Les cours de soutien prennent fin ce 22 juin, en attendant d'affronter les épreuves du baccalauréat 2019.