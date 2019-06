Cote d'Ivoire: Développement du tourisme d'affaires - Siandou Fofana apporte son soutien à la Citha

Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie est en plein essor, notamment en Côte d'Ivoire.

C'est à juste titre qu'Abidjan, la capitale économique du pays, accueille le 19 juin 2019, la deuxième édition de la Conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique francophone (Citha).

Dans un entretien accordé aux organisateurs de l'événement dédié au tourisme d'affaires, le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, s'est réjoui d'apporter son soutien à l'événement qui arrive à point nommé.

Pour lui, le potentiel de croissance est énorme et « cette conférence permettra de recueillir l'ensemble des problématiques liées au secteur hôtelier et touristique. Et de mettre en relation des acteurs clés pour appuyer le secteur privé dans la promotion du développement hôtelier et para hôtelier. Aller à la rencontre des investisseurs qui seront présents à la Citha, est primordial pour mener à bien nos différents chantiers ».

Le ministre qui assure le haut patronage de la Citha 2019, croit fermement en la vision des organisateurs que sont Horwath HTL, Proparco et Radisson Hotel Group, avec le soutien de Gassim.

« La volonté des trois sponsors de l'événement est de développer ce secteur et la Citha y contribuera. Elle est le rendez-vous des financeurs et des acteurs de la chaîne de valeur: groupes hôteliers, cabinets d'ingénierie, promoteurs immobiliers, sociétés d'aménagement, cabinets d'avocats, conseillers financiers... Les différentes tables rondes donneront l'occasion de présenter des opportunités et de renforcer les intérêts privés. De nombreuses solutions pour lever les différents obstacles au développement d'un projet touristique seront également traitées », a renchéri Siandou Fofana.