Algérie: Le Conseil du gouvernement approuve plusieurs décisions visant à rapprocher l'administration du citoyen

Alger — Plusieurs décisions allant dans le sens de rapprocher l'administration du citoyen ont été prises par le Conseil du gouvernement, présidé mercredi à Alger par le Premier ministre Noureddine Bedoui, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Il s'agit de mesures à même d'alléger les formalités administratives et de décentraliser l'action de l'administration publique, notamment au niveau des secteurs de l'intérieur et des collectivités locales, de l'habitat et de l'urbanisme, du tourisme et de l'environnement, précise le communiqué.

La réunion du Conseil du gouvernement a également porté sur le transfert des pouvoirs relatifs aux contrats de construction et de livraison ainsi que l'octroi de l'agrément pour l'exercice de la profession d'agent immobilier et de courtier immobilier.

Au cours de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères a présenté un exposé sur le projet du rapport volontaire national relatif à ce qui a été accompli par l'Algérie en vue de réaliser les 17 Objectifs du développement durable (ODD).

Par ailleurs, le gouvernement a approuvé deux textes relatifs aux missions de la Conférence nationale des institutions publiques à caractère scientifique et technologique, leur organisation et fonctionnement ainsi que la création d'un centre dans la commune d'Al Bouni (Annaba), lequel sera intégré dans la liste des centres nationaux accueillant les femmes en situation difficile et victimes de violence.