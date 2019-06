Maroc: Du 14 au 22 juin courant, la contribution de la femme dans le domaine de la culture et de la musique sacrée mise en avant à Fès

La femme artiste et intellectuelle sera à l'honneur lors de la 25ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, qui se déroulera du 14 au 22 juin sous le thème "Fès, à la confluence des cultures".

La Fondation Esprit de Fès, principale initiatrice de cet évènement, a consacré cette année une part importante de la programmation artistique et intellectuelle à la dimension féminine de la scène spirituelle. "Ce festival éclectique et riche en valeurs se veut aussi une plateforme de la contribution de la femme dans le domaine de la culture et de la musique sacrée", soulignent les organisateurs, ajoutant que cette 25ème édition sera l'occasion de mettre en valeur la dimension créative, professionnelle mais aussi spirituelle des femmes artistes.

Des dizaines de femmes artistes de différentes cultures et religions se réuniront ainsi pendant une dizaine de jours en vue de partager leurs visions du monde et des arts. Le festival rassemblera des participantes en provenance d'Irlande, du Canada, des Pays-Bas, d'Arménie, de France, d'Inde, de Serbie, de Cuba, du Sénégal et du Maroc.

A travers la rencontre inédite de Svetlana Spajic et Chérifa, deux figures iconiques de la transmission du patrimoine oral, les voix pastorales des montagnes serbes et amazighes feront résonner leurs échos le mercredi 19 juin. La formation cubaine Obini Bata interprétera, quant à elle, un florilège de chants et danses rituels des femmes de la Santeria issus de la religion Yoruba le mardi 18 juin. L'ensemble soufi des femmes du Sénégal livrera également une prestation émouvante. Venues directement du pays de la Téranga, ces artistes mêleront leurs voix et leurs instruments pour honorer la confrérie Tijaniya et sensibiliseront le public à cette composante profondément africaine de Fès.

Enfin, un groupe exclusivement féminin venu d'Inde dédiera son spectacle cette même journée à Meera, reconnue comme une des plus grandes poétesses du 16ème siècle et la maîtresse du chemin spirituel Bakhti. Au-delà de sa composante musicale, le festival intègre, et ce depuis sa création, un volet intellectuel et culturel à travers un large forum inaugural où la parité est également respectée.

En effet, le dialogue des cultures débutera dès l'inauguration du festival, à travers l'organisation des Assises du Forum de Fès les 15 et 16 juin courant. Des tables rondes seront également animées par de prestigieux intervenants en présence de plusieurs écrivains, chercheurs, philosophes et penseurs.

Les femmes, notamment marocaines, y seront mises à l'honneur à travers la contribution de Mina Elmghari, Meftaha Ameur, Hinde Ben Abbes Taarji, Halima Hamdane et Faouza Charfi.

"Comme à l'accoutumée, la présence appréciée d'un panel d'actrices-clés de la société civile marocaine permettra d'offrir un point de vue distinct et féminin sur des questionnements socio-culturels et des problématiques d'actualité", indiquent les organisateurs, ajoutant que le Forum se propose de promouvoir une dimension culturelle alternative, qui traduit, entre autres, "les aspirations de la femme marocaine d'ouverture, de progrès et d'égalité".