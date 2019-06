Maroc: La culture marocaine en vedette à Harelbeke

La culture marocaine dans toute sa diversité et sa richesse a été à l'honneur, dimanche à Harelbeke (nord de la Belgique) à l'occasion d'une journée culturelle sous le signe de l'échange et de la convivialité.

Organisée par l'Association "Sbouya" pour le développement et la culture, cette journée a permis de mettre en lumière les différentes facettes du patrimoine culturel et artistique du Royaume, avec un focus particulier sur les provinces du Sud.

Outre les membres de la communauté marocaine établie dans cette ville de la province de la Flandre-occidentale, dont une majorité issue des provinces du Sud du Royaume, de nombreux Belges ont été de la partie pour découvrir les multitudes d'expressions culturelles du Royaume et ses traditions ancestrales.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg, Mohamed Ameur, s'est félicité de cette initiative, qui participe du dynamisme de la communauté marocaine dans cette région et qui montre que le Maroc puise sa singularité dans sa diversité culturelle exceptionnelle.

"La force du Maroc a toujours été l'unité dans la diversité", a souligné M. Ameur, notant que chaque région marocaine a ses spécificités, ce qui a fait du Royaume une mosaïque de cultures harmonieuses et fascinantes.

Cette diversité est une source de fierté pour tous les Marocains et doit être toujours mise en avant, a-t-il insisté, relevant qu'il s'agit de l'un des facteurs les plus importants d'une intégration réussie des Marocains du monde dans la société d'accueil.

M. Ameur a, par ailleurs, mis en exergue les acquis engrangés et les avancées réalisées ces dernières années par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, ce qui a valu au Royaume de s'ériger en modèle de développement, de sécurité et de stabilité dans la région, appelant les Marocains de Belgique à contribuer à cette dynamique vertueuse et à rester attachés à leur mère patrie.

L'ambassadeur a également exhorté les membres de la communauté marocaine à ne ménager aucun effort pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume et à poursuivre leur mobilisation au service de la première cause nationale.

Couleurs, saveurs, animations et mélodies ont été les maîtres-mots de cette journée qui a mis en avant toute la splendeur et la singularité de la culture marocaine.

"L'objectif derrière l'organisation de cette journée consiste essentiellement à promouvoir les échanges culturels entre le Maroc et la Belgique et à faire connaître aux générations montantes les différentes manifestations de la riche culture marocaine", a expliqué dans une déclaration à la MAP, Omar Harmouchi, secrétaire général de l'Association Sbouya.

Outre un défilé d'habits traditionnels qui a fait la part belle à la melhfa et à la gandoura sahraouies, les participants ont été conviés à une dégustation des mets les plus emblématiques de la gastronomie marocaine. Des animations pour enfants, des spectacles artistiques, ainsi que des expositions d'artisanat et de produits du terroir ont été également au programme de cette journée culturelle.