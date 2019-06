Madagascar: Startimes - La Copa América en direct et en HD

Les téléspectateurs malgaches sont comblés.

Plus particulièrement les abonnés de Startimes puisque cette dernière leur offre la retransmission de tous les matchs de la 46e édition de la Copa América qui se déroulera du 14 juin au 7 juillet dans cinq villes du Brésil. En effet, Startimes a acquis les droits médias de la Copa América Brasil 2019 en Afrique Subsaharienne. Ce sera en tout cas, une belle occasion pour les amoureux du ballon rond de se régaler avec les plus grandes équipes sud-américaines. Et avec le Japon et le Qatar en tant qu'équipes invitées. « Startimes diffusera la totalité des matchs de la Copa America en HD sur ses cinq chaînes sports et sur son application ON dans toute l'Afrique subsaharienne », a déclaré le service communication de Startimes lors d'une conférence de presse avant-hier.

Une aubaine pour les abonnés de Startimes qui auront donc l'occasion de voir évoluer les grandes équipes d'Amérique du Sud comme l'Argentine et le Brésil avec des stars du foot mondial comme Messi et Neymar. « Cela va être intense » a déclaré le Directeur en charge du sport de Startimes, Shi Maochu. « Conformément à la mission et aux valeurs de Startimes, l'acquisition des meilleurs contenus est au cœur de notre engagement pour un service d'excellence » a-t-il ajouté.