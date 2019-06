Madagascar: Dôme Ankorondrano - 'Zay s'offre son premier cabaret

'Zay ne cesse de surprendre ses inconditionnels.

Une grande première pour 'Zay! A peine de retour de leur tournée française, la bande à Nary donnera son tout premier cabaret au Dôme Ankorondrano demain.

« Une exception qui confirme la règle », c'est le moins que l'on puisse dire de ce cabaret que donnera 'Zay demain. Eh oui, depuis 1996, jour de création du groupe, 'Zay n'en a jamais fait un, au sens propre du terme. Donc le rendez-vous au Dôme Ankorondrano sera un moment exceptionnel autant pour le groupe que pour les inconditionnels. Un moment inédit pour dévoiler leur dernière ponte « Tsy ho voavaliko ». « Quand on a lancé les premières images de « Tsy ho voavaliko »au mois de mars, l'euphorie du public a été palpable, tout autant que leur déception, quand nous avions annoncé le prochain spectacle qui aura lieu au Palais des Sports car le mois de décembre semble encore très loin. On s'est dit alors pourquoi ne pas faire un petit quelque chose en attendant la fin de l'année. D'où est née cette idée de cabaret » raconte Nary, leader du groupe.

L'amour aux mille facettes. Pour ce faire, le groupe mise entre le style cabaret et les spectacles habituels. Un mélange entre concert et showcase qui donnera une toute autre formule du « Cabaret Made in 'Zay ». Le répertoire ? Un pur mélange de ces 22 années et bien sûr des titres de « Tsy ho voavaliko ». Le public malgache aura l'album plus tôt que prévu car une séance de dédicace aura lieu après le cabaret, lance toujours Nary. « Ce qui fait la particularité de l'opus, c'est que dans chaque morceau, l'auditeur peut se retrouver dans la peau des personnages, étant donné que c'est un enchaînement d'histoires entre un couple depuis les lycées jusque dans leur vie d'adultes », relate-t-il. Avec neuf nouveaux titres et sans reprises, « Tsy ho voavaliko » respire l'amour, tout comme les précédents albums du groupe. Sans sortir des sentiers battus, Nary, essentiel compositeur de 'Zay y dévoile cependant une toute autre facette de l'amour. Exit les contes de fées à la Walt Disney, place aux « friendzone » et amours platoniques qui font l'actualité des jeunes et adolescents du moment.

Clips. Côté technique, l'expérience de deux décennies, et le produit Ivenco doublé du talent du groupe reflètent au mieux l'excellence de l'album masterisé en Europe. Par ailleurs, après ce cabaret, le groupe reprendra le chemin du tournage pour sortir les prochains clips vers le mois de juillet. Un programme qui fera le bonheur des inconditionnels à coup sûr !