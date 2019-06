Madagascar: Fête de la musique - La sonorité malgache se fera entendre à l'AFT

Jimmy B Zaoto et camarades sont prêts à animer la scène.

Pour rehausser la musique et les artistes malgaches, l'Alliance française de Tananarive, sous le parrainage du Ministère de la Communication et de la Culture, et en collaboration avec Orange Madagascar, organise la Fête de la Musique 2019 du 17 au 22 juin. Une exposition des instruments de musique des artistes comme ceux de Tiana Rainitelo, Zamba, Monja Manintsindava, Ragasy, André Rakotorahalahy, Sarandra Beloba, Tony Zà, Remby, Rapasy, Ratovo et Daniel Marovangy, y sera présentée dans le Hall de l'Alliance française d'Antananarivo.

Le 21 juin, à partir de 18heures 30, Oloblaky, Rayn'Vé, Jimmy B Zaotö et Dougl, livreront un grand concert. Le jour suivant, à partir de 14 heures, des concerts en parallèle seront donnés sur trois scènes différentes. Sur la scène Mavesatra, les rockeurs comme Loharano, Rixon et Sasamaso satisferont leurs inconditionnels. La scène Karajia sera surchauffée par Bakomanga, Randria Ernest Junior, Raozin'i Gasikara et Voromanga milalao. Et enfin, Salala, Lego, Bagzana, Sarandra Beloba, Tony Zà occuperont la scène Tropikaly.