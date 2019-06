Madagascar: Ministre Gisèle Ranampy - Intenses travaux de tractation à Genève

La ministre Gisèle Ranampy et le président de la République à la conférence de l'OIT à Genève.

Une délégation du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales conduite par la ministre Gisèle Ranampy, et composée entre autres du directeur général du Travail et des Lois Sociales, a participé à la Conférence Internationale du Travail qui vient de se tenir à Genève dans le cadre de la célébration des 100 ans de l'OIT (Organisation Internationale du Travail). Le président de la République Andry Rajoelina a été également présent à cette Conférence. Le rendez-vous a permis à la partie malgache de remettre au directeur général de l'OIT six accords internationaux sur le Travail nouvellement ratifiés par Madagascar. Ces accords ont pour objectif de promouvoir le travail décent aussi bien dans le monde qu'à Madagascar. La remise de ces six accords a été le fruit d'intenses travaux de tractation menés par l'équipe du ministère en charge du Travail et des Lois Sociales.

Première sortie officielle. Il s'agit sans doute pour la Grande île et ses dirigeants actuels, d'aller toujours de l'avant dans le sens de la promotion du travail décent pour tous, mais en même temps, de tenter de mettre les jalons de la paix sociale. En tout cas, la participation à cette Conférence internationale du Travail a été la première sortie officielle de Gisèle Ranampy en tant que ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales. Une première sortie officielle couronnée de succès étant donné que, Madagascar a pu apporter sa contribution à l'instauration du travail décent. A noter que des efforts sont actuellement déployés pour lutter contre l'exploitation de l'homme dans le monde du travail à Madagascar. Des mesures ont été prises pour le rapatriement des travailleuses malgaches en situation déplorable au Koweït.