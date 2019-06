Madagascar: Journée mondiale du donneur de sang - L'ONG Medair répond présent

Collaborateurs et partenaires de l'ONG ont été conviés à la journée don de sang au Centre national de transfusion sanguine, au HJRA, avant-hier.

Journée don de sang, mardi dernier, 11 juin, au HJRA pour l'ONG Medair dans le cadre de sa campagne « Réveillons l'humani-terriens en nous » et de la journée du donneur de sang, le 14 juin. Organisée conjointement avec DHL Madagascar, cette journée don de sang était ouverte aux collaborateurs et partenaires de l'ONG. Il s'agit de l'une des activités entrant dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence de Medair dont le but est, entre autres, de sensibiliser le grand public sur les principales crises et enjeux humanitaires à Madagascar, et de conscientiser sur le rôle humanitaire que chacun peut jouer pour sauver des vies.

Rappelons que Medair est une ONG internationale d'aide humanitaire animée par la foi chrétienne, dont la mission est de sauver des vies et de soulager la souffrance humaine dans les endroits les plus reculés et dévastés du monde. Elle intervient auprès des personnes et familles vulnérables en situation de crise, afin de les aider à survivre, à se relever dans la dignité et à développer les moyens de se reconstruire.