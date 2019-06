Algérie: CHU de Constantine - Deux responsables et un fournisseur placés sous contrôle judiciaire

Constantine — Le juge d'instruction près la Cour de Constantine a placé, mercredi soir, le directeur général du Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis de Constantine, le chef de bureau des marchés auprès de cette même structure sanitaire et un fournisseur sous contrôle judiciaire, a-t-on appris jeudi auprès d'une source sécuritaire.

Les mis en cause et autres cadres du CHU de Constantine, âgés entre 44 ans et 61 ans, ont comparu mercredi soir devant le procureur de la République près la Cour de Constantine pour des affaires liées à "l'obtention et l'octroi d'indus privilèges" et "abus de fonction", a souligné la même source.

Les cadres présentés dans le cadre de cette affaire, une dizaine de personnes dont des membres de la commission d'ouverture des plis, ont été libérés, a fait savoir la même source, précisant que les suspects ont été présentés et interrogés par le procureur de la République près la Cour de Constantine qui a transféré le dossier devant le juge d'instruction.

Les poursuites judiciaires interviennent suite à des enquêtes menées auparavant par les services de la brigade économique et financière de la police judiciaire près la Sûreté de wilaya concernant des marchés publics et violation de la réglementation et législation en vigueur.