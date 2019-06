Algérie: Agriculture - Une commission interministérielle activer le dossier de la médecine du travail

- Une commission interministérielle chargée de l'activation du dossier de la médecine du travail au profit des travailleurs du secteur de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche a été installée, mercredi à Alger, selon un communiqué du ministère.

Cette installation a eu lieu lors d'une réunion de travail avec les représentants du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Agriculture, des Directions des Services agricoles et des instituts nationaux et les représentants des secteurs de la Santé et de la Sécurité sociale.

Il a été décidé ainsi l'élaboration et l'approbation dans les meilleurs délais d'une convention-cadre pour la prise en charge des préoccupations des travailleurs du ministère dans le domaine de la médecine.

Le Secrétaire général (SG) du ministère, Mohamed Kessira, a donné instruction pour la signature de cette convention par les secteurs concernés dans les plus brefs délais.

Les parties réunies ont examiné les différentes suggestions et prestations que peuvent apporter les secteurs de la Santé et du Travail et de la Sécurité sociale pour une meilleure prise en charge de la santé des travailleurs et des fonctionnaires de ce secteur exposés à plusieurs risques selon les spécificités de chaque domaine (forêts, pêche, instituts techniques pour la protection des végétaux et des animaux...)

Cette réunion, qui s'est déroulée en présence de directeurs et responsables du ministère, intervient dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la première réunion, tenue fin mai, avec les membres du Bureau national du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Agriculture, consacrée à l'examen de nombre de questions à caractère socio-professionnel à l'échelle nationale.

M. Kessira a souligné que cette deuxième réunion intervenait en application des instructions du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Cherif Omari pour la prise en charge des préoccupations des travailleurs en termes de médecine du travail, en tant que l'une des revendications des personnels du secteur.