Afrique: CAN 2019 / Préparatifs - Défait par la Gambie, Hervé Renard se défend

Battu (0-1) hier à Marrakech par la Gambie en match test avant CAN 2019, le Maroc a gratifié le public des ratés monumentaux. Rassuré, le sélectionneur des Lions de l'Atlas Hervé Renard, aux micros de nos confrères d'Arryadia, donne des arguments pour soutenir cette prestation offensive de ses joueurs.

« C'est un rendement difficile. On a eu 13 séances d'entrainement donc il y a eu une charge de travail assez importante... On a joué à un rythme de grand-père. J'ai l'impression qu'on ne pouvait pas faire mieux. Mais il n'y a rien d'alarmant, le début de la compétition pour nous c'est le 23 juin et il ne faut jamais perdre de vue cette date. Quand on a moins de fraicheur, on ne prend pas les bonnes décisions, on fait des erreurs, » a-t-il tenté d'expliquer cette défaite.

Hervé Renard a esquissé quelques mots à la fin qui a surpris plus d'un.

« On n'a jamais remporté de match de préparation et pourtant on a fait de belles compétitions. L'important c'est de faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui mais parfois ça fait du bien et ça remet un peu les choses dans leur droit chemin,» a-t-il conclu.

Le Maroc joue son deuxième et dernier match test ce dimanche 16 juin face aux Chipolopolos de la Zambie.