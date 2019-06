Angola: Le SPCB avec 114 nouveaux spécialistes

Luanda — Le service de protection civile et sapeurs-pompiers (SPCB, sigle en portugais) compte, à partir de mercredi 11 juin, sur 114 autres éléments, formés dans les spécialités d'investigation des causes d'incendies, de radiocommunication et des opérations dans les situations dangereuses.

Dispensée par des enseignants angolais et cubains, cette formation, qui a doté aux 144 spécialistes des connaissances sur l'investigation des causes d'incendie, en déterminant leur origine et leur source d'inflammation, a débuté en février.

Le commandant adjoint du service de protection civile et sapeurs-pompiers, José Horácio da Silva, a estimé qu'il était important de doter aux spécialistes des techniques appropriées d'extinction d'incendies.

S'agissant des risques liés à la production et au maniement des produits dangereux, en particulier les carburants et les explosifs, il a indiqué que c'était une préoccupation pour les autorités, compte tenu du nombre élevé de décès dans le pays, a-t-il précisé.

Pour le succès des opérations à tous les niveaux, il a conclu qu'il était nécessaire d'utiliser des moyens efficaces et des opérateurs de communication hautement qualifiés et dotés des techniques, permettant de définir les actions des forces dans les différents territoires opérationnels.