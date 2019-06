Algérie: Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté à Annaba

Alger — Un (01) élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, mercredi à Annaba, par un détachement de l'Armée Nationale Populaire (ANP), indique jeudi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a arrêté, le 12 juin 2019 à Annaba / 5e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.

Par ailleurs, et "dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté, à In Guezzam / 6e RM, quinze (15) orpailleurs et deux (02) contrebandiers et saisi cinq (05) véhicules tout-terrain, (7,5) tonnes de denrées alimentaires et six (06) détecteurs de métaux".

"D'autre part, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, à Tlemcen / 2e RM, quatre (04) narcotrafiquants et saisi trente (30,4) kilogrammes de kif traité", conclut le MDN.