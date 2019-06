Gabon: Conseil des ministres du jeudi 13 juin 2019

Communiqué - Le jeudi 13 juin 2019, sous la Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, le Conseil des Ministres s'est réuni à 11 heures, dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République.

En prélude à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des Ministres a vivement salué la détermination de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, à poursuivre la mise en œuvre des mesures et réformes annoncées lors du Conseil des Ministres du 29 juin 2018.

Aussi, en application de ces mesures qui ont conduit à la réduction des effectifs des Cabinets des membres du Gouvernement, des agents de l'Etat nommés à la Primature et à la Présidence de la République, le Gouvernement de la République vient-il de connaitre une réduction significative de son effectif, passant de 35 à 28 membres.

Pour ce premier Conseil des Ministres du Gouvernement de la République réaménagé, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, a instruit la nouvelle équipe gouvernementale à faire preuve d'exemplarité, de probité, d'abnégation et d'éthique dans la gestion du service public, en priorisant l'intérêt général.

Le Conseil des Ministres a rendu un hommage particulier à l'implication et la vision du Président de la République matérialisée tout récemment par la très forte activité diplomatique avec la présence dans notre pays de nombreux Chefs d'Etat.

C'est dans ce contexte que Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal, a effectué le dimanche 26 mai 2019, une visite de travail et d'amitié à Libreville.

Au cours de cette rencontre, les deux (2) Chefs d'Etat, qui entretiennent des relations fraternelles, ont échangé sur des questions d'intérêt commun, en rapport avec la paix, la sécurité et le développement.

Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat, a reçu par ailleurs, le lundi 3 juin 2019, la Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Madame Louise MUSHIKIWABO.

Cette visite a permis à la responsable de l'OIF de décliner au Chef de l'Etat son programme d'action depuis son élection à la tête de cette Institution.

A ce propos, il est important de noter que l'OIF assure l'accompagnement de notre pays dans de nombreux projets relatifs à la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes ; essentiellement dans les domaines de l'éducation, la culture, la science et la formation professionnelle. Dans le même sens, le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO

ONDIMBA a accueilli, le mercredi 5 juin 2019, le Président de la République du Tchad, Son Excellence Idriss DEBY ITNO, avec qui il a examiné les questions relatives au fonctionnement de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les défis sécuritaires de la sous-région.

L'agenda diplomatique du Chef de l'Etat s'est poursuivi avec l'arrivée au Gabon de Son Excellence Paul KAGAME, Président de la République du Rwanda, qui a effectué, le lundi 10 juin 2019, une visite de travail et d'amitié.

Les deux Chefs d'Etat ont évoqué, entre autres, les sujets concernant la Zone de Libre Echange Continentale (ZLECAF) ainsi que la situation sécuritaire dans la sous-région.

Ces visites de haut niveau se sont poursuivies le mardi 12 juin dernier avec l'arrivée à Libreville du Président de la République Démocratique du Congo (RDC), Son Excellence Félix TSHISEKEDI.

Cette visite, la première au Gabon du Chef de l'Etat de la République Démocratique du Congo depuis son accession à la Magistrature Suprême de son pays, a été l'occasion pour les deux dirigeants d'examiner les opportunités d'accroitre et de diversifier les échanges entre les deux pays. La consolidation de l'intégration économique de la sous-région et les questions de paix et de sécurité, entre autres sujets, ont également été abordées par les deux Présidents.

Sur un tout autre plan, le Conseil des Ministres s'est réjoui du bon déroulement et de la grande mobilisation des populations gabonaises et des communautés des pays amis du Gabon à l'hommage solennel rendu à feu Président Omar BONGO ONDIMBA, à l'occasion du dixième anniversaire de sa disparition.

Aussi, le Chef de l'Etat, Ali BONGO ONDIMBA, a-t-il tenu à adresser ses vifs remerciements à ses

Pairs ainsi qu'à toutes les délégations qui ont effectué le déplacement du souvenir en terre gabonaise, notamment Leurs Excellences Messieurs :

OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la République de Guinée Equatoriale ;

Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo ;

Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République du Mali ;

Faure ESSOZIMNA GNASSINGBE, Président de la République du Togo ;

Faustin-Archange TOUADERA, Présidentde la République Centrafricaine et les Chefs de délégation du Royaume du Maroc, de la République de Côte d'Ivoire, de la République du Cameroun, du Gouvernement par intérim du Royaume d'Espagne et du Royaume d'Arabie Saoudite.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES :

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa 1er de la Constitution, le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire, afin de permettre au Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de son programme d'actions.

MINISTERE DU PETROLE, DU GAZ ET DES HYDROCARBURES

Le Conseil des Ministres a entériné le projet de décret portant fusion de la Société Gabonaise de Raffinage (SOGARA) avec le groupe Gabon Oil Company (GOC).

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE :

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le Conseil a marqué son accord aux demandes d'Agrément de Leurs Excellences :

Mesdames :

- Lizeth Nawanga SATUMBA PENA, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d'Angola près la République Gabonaise, avec résidence à Libreville au Gabon ;

- Catherina Geertuida Maria TJOELKER- KLEVE, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume des Pays Bas près la République Gabonaise avec résidence à Cotonou au Benin.

Messieurs :

- Pascal Georg Gottfried RICHTER, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale d'Allemagne, avec résidence à Libreville ;

- Roger DENZER, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près la République Gabonaise avec résidence à Kinshasa en République Démocratique du Congo ;

- Khalid Salem Ali Bin GHALAITAH ALMHEIRI, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Emirats Arabes Unis près la République Gabonaise, avec résidence à Luanda en Angola.

Le Conseil des Ministres a également marqué son accord aux demandes d'Agrément des personnalités suivantes :

Docteur Magaran Monzon BAGAYOKO, au poste de Représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Gabon ;

Colonel Denis MILLOT, en qualité d'Attaché de Défense de la République Française près la République Gabonaise avec résidence à Libreville ;

Lieutenant-Colonel Marc Andréas LAKOMCZAK, en qualité d'Attaché de Défense de la République Fédérale d'Allemagne près la République Gabonaise avec résidence à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC).

MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CHARGE DU DIALOGUE SOCIAL

Sur présentation du Ministre, le Conseil des Ministres a marqué son accord à l'organisation du Dialogue Social entre le Gouvernement et les Partenaires Sociaux.

Cet espace d'échange s'organisera autour des Commissions Ad hoc et d'une Commission du Dialogue Social inclusif.

Au nombre de trois (3), les Commissions Ad hoc se subdivisent en sous-commission et ont pour objectifs de :

mettre en place un cadre d'échange et de partage sur les réformes gouvernementales ;

fluidifier les relations sociales et apaiser le climat social ;

proposer une communication constructive des réformes initiées par l'administration et qui impactent les agents ou leurs environnements ;

anticiper sur les crises et réguler le droit à l'expression des syndicats ;

réguler l'existence légale des syndicats et leur représentativité.

La Commission du Dialogue Social inclusif qui comprend trois (3) niveaux de concertation vise à :

- mettre en place un mécanisme de concertation, de médiation et de gestion des conflits collectifs à plusieurs niveaux de responsabilités ;

- créer au sein de l'administration un instrument permanent de bonne gouvernance et un cadre d'échange proactif qui permettra un dialogue social permanent et constructif dans un climat apaisé et non conflictuel.

La structure organisationnelle ainsi décrite permettra d'atteindre les objectifs visés par cette importante concertation.

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

Le Conseil des Ministres a marqué son accord pour la création d'une nouvelle société de Transports Urbains dénommée Trans-Urb.

La création de cette deuxième société de transport urbain vise l'amélioration de l'offre publique de transport collectif de masse. La société est dotée pour sa phase de démarrage d'un parc de 300 autobus avec, à terme, la création de 300 emplois directs et 200 emplois indirects.

La société Trans-Urb devrait donc permettre d'une part, de répondre avec efficacité à la forte demande due à l'explosion démographique du Grand Libreville et d'autre part, d'améliorer la fluidité du trafic avec la limitation de l'utilisation des véhicules individuels.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES

Le Conseil des Ministres a marqué son accord pour l'adhésion du Gabon à l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique (ACA).

L'ACA est une organisation multilatérale panafricaine dont l'objectif est de couvrir les Etats africains, les banques et le secteur privé contre, entre autres, les risques politiques et les risques commerciaux.

Cette adhésion permettra à notre pays de jouir de la note A de l'ACA et surtout de faire bénéficier à l'Etat, comme aux banques locales et au secteur privé, l'accès à des capitaux à faible coût et de grande ampleur que leur notation actuelle ne leur permettrait pas d'atteindre.

AU TITRE DES MISSIONS-SEMINAIRES ET CONFERENCES

Le Conseil des Ministres a marqué son accord pour l'organisation à Port-Gentil, du 20 au 22 juin 2019, d'un Forum sur le Local Content, avec pour thème « l'Entrepreneuriat et la Reconversion Professionnelle ».

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Conseiller du Président de la République :

Monsieur Davin Steeve TOTO MOUGHIAMA

MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

PROVINCE DE L'ESTUAIRE

Gouverneur : Monsieur Lappel Guillaume ANDJANGOYE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES

AMBASSADE DU GABON PRES LE SAINT SIEGE

Monsieur Firmin MBOUTSOU, Ambassadeur du Gabon près le Saint Siège admis à faire valoir ses droits à la retraite, est rappelé.

MECANISME AFRICAIN D'EVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP)

Secrétaire Permanent : Monsieur Jean Christophe MBOYI

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ET DE L'INDUSTRIE

AGENCE GABONAISE DE NORMALISATION (AGANOR)

Président du Conseil d'Administration : Madame Madame Estelle Flore ANGANGOU

Directeur Général : Monsieur Damas KAKOUDJA

MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CHARGÉ DU DIALOGUE SOCIAL

AGENCE NATIONALE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL (ANFPP)

Directeur Administratif et Financier : Monsieur Guy Stéphane BINGANA

MINISTÈRE DES MINES, DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

ECOLE DES MINES ET DE LA METALLURGIE DE MOANDA (E3MG)

Directeur Général : Monsieur Jean Yves OTOUROU

MINISTERE DE L'ÉQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Madame Aurélie NTOUTOUME

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

OFFICE DES PORTS ET RADES DU GABON (OPRAG)

Conseiller du Directeur Général : Monsieur Arnold AKOGHE KABORI

COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION INTERIEURE ET INTERNATIONALE (CNNII)

Directeur Général Adjoint : Monsieur Hervé BOUKAMBA MAVANDJI

MINISTERE DE LA CULTURE, DES SPORTS, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

OFFICE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT ET DE LA CULTURE (ONDSC)

Directeur Général : Monsieur Joannick NGOMO OBIANG

MINISTERE DE LA SANTE OFFICE PHARMACEUTIQUE NATIONAL (OPN)

Directeur Général Adjoint : Monsieur Arsène LESSY MOUKANDJA

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR (DGCPT)

Directeur Général : Monsieur Franck Yann KOUBDJE

Directeur Général Adjoint : Monsieur Carl NGUEBA BOUTOUNDOU

Secrétaire Particulière du Directeur Général : Madame Euloge Marina AKESSI YAMAT

Chargé d'études : Monsieur Aymar ILAMBI

AGENCE COMPTABLE GABON 24

Agent Comptable : Monsieur Blin Judicaël MBINA

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE (ARCEP)

CONSEIL DE RÉGULATION :

Président du Conseil de Régulation : Monsieur Lin MOMBO

Membres du Conseil, Messieurs :

o Ismael ONDIAS SOUNA ;

o Emmanuel IDOUNDOU ;

o Jean Daniel EKOME BIYOGHE ;

o Serge ESSONGUE EWAMPONGO ;

o Landy NDOUNGOU ;

o M'Hyndou Mathias MOUPINGA ;

Conseillers, Messieurs :

o Bernard Karl LIMBONDZI ;

o Kowiyou SAFIOU ;

o Parfait OBOUNOU NTOMA ;

o Eric Simon NZUE OBIANG ;

o Willy Glenn MATHEY.

SECRETARIAT EXECUTIF

- Secrétaire exécutif : Monsieur Edgar SABEFOUMOU

- Secrétaire exécutif adjoint 1: Monsieur François de Paule DIAPI

- Secrétaire exécutif adjoint 2: Monsieur Guy Roger MEYO

DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE

Directeur : Madame Marie Thérèse YOBA, épouse RENAMY

DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ

Directeur : Madame Irma Nathalie NSA, épouse MOUITY

DIRECTION DES SYSTÈMES D'INTERCONNEXION ET DES PLATEFORMES

Directeur : Monsieur Stéphane JOCKTANE EWOMBA

Directeur Adjoint : Madame Belinda NGOKILA

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS

Directeur : Monsieur Jean Marc MBA NDONG

Directeur Adjoint : Madame Audrey MASSIMOUD DAOUDA

DIRECTION JURIDIQUE

Directeur : Madame Huguette WORA, épouse REMBANGOUET

DIRECTION DE LA RECHERCHE, DU DÉVELOPPEMENT, DE L'INNOVATION ET DES AFFAIRES INTERNATIONALES

Directeur : Monsieur Eugène PAMBA CAPOCHICHI

Directeur adjoint : Madame Constance MBISSAMATOURA, épouse MBIANGO

DIRECTION DE LA REGULATION

Directeur : Monsieur Régis ONDO MORO

DIRECTION DES HOMOLOGATIONS ET DE LA QUALITÉ DES RÉSEAUX

Directeur : Monsieur Didas OLERI

DIRECTION DES RESSOURCES RARES ET DES

INFRASTRUCTURES HAUT DÉBIT

Directeur : Monsieur Ghislain Jean Marie LASSY TCHIKAYA

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL

Directeur : Monsieur Nazaire MOUNDOUNGANI LIMGOMBE

Directeur adjoint : Monsieur Augustin AMBAMANI

Nous vous remercions.