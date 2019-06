Congo-Kinshasa: Musique - Syk'n, une voix prometteuse

Evoluant dans un univers musical très éclectique, l'artiste musicien congolais a eu l'occasion de collaborer avec de nombreux autres artistes africains et européens. Des collaborations qui ne lui ont toujours pas permis de se consacrer à son propre projet musical.

C'est à ce titre qu'en début de ce mois, il a présenté à la presse nationale et internationale un calendrier de ses diverses activités qui aboutiront, en décembre, à la sortie de son premier album solo dénommé " Dans mon élément".

Le premier album solo de Syk'n sera l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné et d'abnégation, au cours desquelles il a acquis une forte expérience. A travers cette oeuvre, il fera découvrir une autre facette de son talent. Rappeur dans l'âme et chanteur dans la peau, Syk'n varie les styles de musique avec aisance.

Pour la réalisation de son opus, il a collaboré avec plusieurs rappeurs tels les Congolais Zeus Million, Sentinelle, Evan et ceux de France: Digos, Akil ou encore Batos. Soutenu par la Maison de la Jeunesse et des cultures Urbaines (MJCU), Syk'n se veut optimiste pour la sortie de cet album. « Cet opus est pour moi une consécration car après tant d'années dans le milieu, c'est maintenant qu'il voit le jour. Cela signifie aussi que dans la vie il faut être patient et laisser le temps faire les choses », a-t-il indiqué.

En effet, depuis son arrivée dans le monde de la musique, il y a de cela vingt et un ans, Syk'n a collaboré avec plusieurs artistes de renom tels Singuila, Komo Sarcani, Toofan, Serge Beynaud, Teddy Benzo et Big Tyger du label Belle rage musique... Il a également participé à plusieurs festivals nationaux et internationaux, entre autres, le festival Samaroho à Madagascar. Il profite de son séjour au pays pour tourner le clip du titre afrobeat "Yango oyo", diffusé sur de nombreuses chaînes de télé africaines et qui cumule à ce jour plus de onze mille vues sur Youtube.

Dans le cadre de ses activités, Syk'n participe au Festival Pointe-Noire en Scène et prendra aussi part au Festival Musik style, à Kinshasa.

Notons que Syk'n fait ses débuts en musique en 1998, à Pointe-Noire, en compagnie de La Bat et de Foncy Shen. Très passionné et avec un style qui se veut varié et original, il a à son actif plusieurs chansons.