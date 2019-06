Soudan: Le Sous-secrétaire du Ministère des AE rencontre le Secrétaire d'Etat américain adjoint

Khartoum — Le Sous-secrétaire par intérim du Ministère des Affaires Etrangères, l'Ambassadrice Ilham Ibrahim Mohamed Ahmed, a reçu Mercredi à son bureau Tibor Nagy, Secrétaire d'Etat Américain Adjoint pour l'Afrique, à l'issue de ses entretiens avec de Hauts Responsables soudanais lors de sa visite qui a débuté Mercredi et durera jusqu'à Jeudi.

L'Ambassadrice Ilham a salué la visite du responsable américain et l'a informé des développements politiques au Soudan depuis la victoire de la Révolution Populaire et de la Partialité des Forces Armées et des autres Forces régulières le 11 Avril dernier.

Elle a souligné les efforts en cours pour parvenir à un Accord sur les arrangements pour la Période de Transition et la Formation d'un Gouvernement dirigé par des Civils qui jetterait les bases d'une Transition Démocratique.

Elle a souligné l'Evolution positive constatée ces deux derniers jours au niveau de la Reprise des Négociations entre le Conseil Militaire de Transition (CMT) et les Forces de la Déclaration de Liberté et du Changement (FDLC), des progrès réalisés par la Médiation éthiopienne et des efforts déployés par l'Envoyé Spécial du Secrétaire Général du Président de la Commission de l'Union Africaine (UA).

Elle a déclaré que le Soudan espéré que les Etats-Unis et l'ensemble de la Communauté Internationale appuieraient les progrès accomplis et encouragerait les parties concernées à parvenir à un Accord Politique dans les meilleurs délais.

L'Ambassadrice Ilham a appelé la Communauté Internationale à envoyer des messages positifs aux Parties pour parvenir à un Accord, soulignant que la Stabilité au Soudan est essentielle à la stabilité de la Région et conduira au succès des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains et l'immigration clandestine et réaliser la paix dans les pays voisins.

Pour sa part, le Responsable américain a exprimé sa grande admiration pour la Révolution Soudanaise, soulignant que toute la Communauté Internationale souhaite que les efforts visant à parvenir à un Accord sur les arrangements pour la Période de Transition et la Transformation Démocratique au Soudan soient couronnés de succès.

Il a affirmé que les Etats-Unis soutient les efforts de l'UA et de la Médiation d'Ethiopie.

Tibor Nagy a déclaré que son pays attend avec intérêt la promotion de la représentation diplomatique entre les deux pays au niveau d'Ambassadeurs et la levée du Soudan de la liste des pays soutenant le Terrorisme.