Angola: Réouverture du tronçon routier Alto Dondo/São Pedro da Quilemba

Dondo (Angola) — Le trafic a repris sur le tronçon routier reliant Alto-Dondo au siège communal de São Pedro da Quilemba, dans la municipalité de Cambambe, province de Cuanza Norte, après 27 mois des travaux de réfection de cette voie liée à la Route Nationale numéro 322.

Le tronçon, qui s'étend sur 48 km, et dont la réparation a coûté 35 millions 392,738 dollars US, a été réinauguré ce jeudi par le ministre de la Construction et des Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida.

La remise en état de cette voie, qui relie également Cuanza Norte à la municipalité de Cacuso (province voisine de Malanje), a inclus la construction, entre autres, de 47 passages hydrauliques et le montage des signaux vertical et horizontal le long du tronçon.

Dans son mot de circonstance, le ministre a dit que les travaux entrepris dans ce sens figuraient dans le programme du gouvernement consistant à réparer les voies d'accès à l'intérieur, dans le but de stimuler le développement du pays, la circulation des personnes et des biens, et de faciliter également l'écoulement des produits locaux.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, se réjouissant de la réouverture de cette voie de communication, a souligné que l'impact positif de la réfection des routes dans la région se répercutait sur le bien-être de la population locale.