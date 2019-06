Ile Maurice: Huawei - Dix étudiants de l'université de Maurice s'envolent pour la Chine

Pas moins de trente étudiants de l'université de Maurice (UoM) ont pris de l'emploi chez Huawei. Et dix s'envolent pour la Chine demain, vendredi 14 juin. C'est ce qu'a indiqué le vice-chancelier de l'UoM, Dhanjay Jhurry, hier, mercredi 12 juin. Il participait au lancement de la troisième édition de Mauritius Seeds for the future, une initiative conjointe de Huawei et la faculté d'ingénierie de l'UoM.

Présent pour l'occasion, l'ambassadeur de Chine, Sun Gyongi, devait faire ressortir que «grâce à sa technologie, Huawei a gagné la confiance des utilisateurs du monde entier, y compris ceux de Maurice. Grace à Seeds for the future, Huawei facilite les échanges scientifiques entre la Chine et le reste du monde. Depuis quelques années, avec le soutien du gouvernement mauricien, Huawei offre aux jeunes Mauriciens qui s'intéressent à la technologie informatique d'aller en Chine pour y faire des études. [... ] Cela contribuera à la réalisation de l'objectif du plan digital 2030 de Maurice.»

Selon Sun Gyongi, «la promotion de l'intelligence artificielle et la technologie informatique étant incluses dans le nouveau budget donnera à Huawei et aux étudiants plus d'opportunités pour faire épanouir leur talent.»

En effet, dix étudiants du département d'ingénierie électrique et électronique, de la faculté de l'ingénierie de l'UoM, se rendent en Chine, demain, vendredi 14 juin. Ce, dans le cadre du programme Mauritius Seeds for the future 2019. Les six filles et quatre garçons auront l'occasion de découvrir la culture chinoise, certes, mais aussi de suivre une formation auprès de Huawei. De retour à Maurice, ils auront droit à un stage chez Huawei, et probablement l'occasion de se faire recruter par la compagnie basée localement.