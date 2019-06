Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - Le Fdfp instruit les cabinets habilités sur ses modalités

Le Fonds de développement de la formation professionnelle organise depuis ce jeudi 13 juin, à l'hôtel Azalaï, à Marcory, une séance d'information de deux jours, à l'intention des opérateurs de formations nouvellement habilités.

Il s'agit pour Ange Leonid Barry-Battesti, secrétaire général du Fdfp et ses collaborateurs, d'informer les 164 opérateurs de formation invités, sur les produits et services du Fdfp; d'améliorer la relation entre la structure, et ses clients et partenaires; d'informer les participants sur les procédures d'agréments du Fdfp, et d'expliquer le rôle et les responsabilités de chaque partie prenante (entreprises, opérateurs de formation et le Fdfp).

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général du Fdfp, Ange Leonid Barry-Battesti, a souhaité que cette séance permette aux opérateurs bénéficiaires d'être des relais du Fdfp sur le terrain, auprès des entreprises, des associations et des bénéficiaires des financements. « En sortant de là, ils devront être mieux outillés pour aller rechercher des marchés, des actions de formation qu'ils vont pouvoir réaliser », a-t-il souhaité.

Il a souligné que le Fdfp créé en 1991, a pour mission de contribuer au développement des ressources humaines par le financement des interventions dans le domaine de la formation professionnelle grâce à la taxe afférente payée par les entreprises (taxe additionnelle à la formation professionnelle continue, représentant 1,2% de la masse salariale).

Il a aussi indiqué que les plans de formation et projets agréés au profit des entreprises cotisantes visent le perfectionnement, la promotion, la reconversion et l'intégration des salariés au sein de l'entreprise, par la mise en œuvre de formations adaptées aux besoins identifiés. « L'habilitation des opérateurs de formation est une procédure nécessaire que doit accomplir un organisme privé de formation pour bénéficier des financements du Fdfp, dans le cadre d'actions ou projets de formation », a-t-il poursuivi.

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette séance. Entre autres, le suivi de l'habilitation, la procédure d'études, la procédure de gestion des plans, la procédure des projets collectifs, le suivi-évaluation des plans, projets et règlements des actions de formation, la procédure de règlements des actions de formation et projets collectifs.

Une séance d'échanges entre les agents du Fdfp et les opérateurs de formation a également meublé la rencontre.