Cote d'Ivoire: Musique - Un club pour la promotion du vinyl voit le jour à Abidjan

Écouter n'importe quelle chanson à partir d'un disque vinyle, c'est désormais possible à Abidjan.

Ce, grâce à Vinyle ivoire club qui a vu le jour le 7 juin, à Cocody, à l'occasion d'une soirée classée vinyle et musique.

Selon Rodrigue Ahomadégbé, co-fondateur de ce club, il s'agit de créer un marché de la promotion de ce support d'enregistrement sonore. « C'est une culture audiophile que nous avons choisie de promouvoir en Côte d'Ivoire. Ainsi, Vinyle ivoire club devient le premier service de son genre en Afrique francophone. Un concept niche qui allie le e-commerce et coaching », a-t-il expliqué.

A l'en croire, c'est en somme une plateforme en ligne de promotion, de distribution et de vente de platines, disques vinyles et accessoires audios.

Pour Astou Dubois, seconde initiatrice de cette plateforme, divers services sont fournis aux mélomanes ivoiriens friands de la bonne musique.

Il s'agit, entre autres, d'entretien de disques et platines, démonstrations, conseils; Club de passionnés de musique et d'audiophiles, accès à des événements et services exclusifs, life Vinyle ivoire club. Le club propose également aux fans de la musique, la découverte de la platine de haute performance et design art déco. Il s'agit de vivre une nouvelle mode musicale et une façon d'être.

Il s'agit surtout d'avoir à portée de main d'accessoires et produits ainsi qu'une « Vinylethêque », la plus grande bibliothèque vinyle avec plus de 6.000 références de disques vinyles disponible en ligne et livrée en Afrique francophone. Des albums cultes réédités par les maisons de disques ou nouvelles sorties pressées en vinyle sont aussi disponible dans ce club pour les férus de la bonne musique.