Nigeria: Coupe du monde féminine France 2019 - Le Nigeria signe la première victoire africaine

Les Super Falcons se sont relancées dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition en battant, lors de leur deuxième sortie, la Corée du Sud, sur un score de 2-0.

Les Nigérianes sont à égalité de points avec les Norvégiennes qui ont été battues par les Françaises 1-2. Avec six points, les Bleues ne sont pas encore qualifiées pour le tour suivant à cause de la victoire du Nigeria sur la Corée du Sud. Les Nigérianes, battues d'entrée par la Norvège 0-3, se sont bien relancées d'abord sur un but contre son camp inscrit par la Coréenne Do Yeon Kim, à la 28e mn. Asisat Oshoala a marqué le second but à la 75e mn pour offrir la première victoire d'une sélection africaine dans cette compétition. Dans ce groupe A, la France occupe la première place avec six points.

Les Françaises ont fait le plein des points grâce à Valerie Gauvin qui a inscrit le premier but de la rencontre à la 46e mn. Wendie Renard a relancé la Norvège en inscrivant un but contre son camp à la 54e mn. Eugenie Le Sommer a marqué le but de la victoire sur penalty confirmé par la VAR à la 72e mn. La France a six points mais l'hypothèse d'être rattrapée par la Norvège et le Nigeria n'est pas à exclure.

Si le Nigeria l'emporte devant la France lors de la dernière journée des matches de poules et que la Norvège domine la Corée du Sud, les trois sélections auront chacune six points et l'une d'elle sera qualifiée en tant que meilleure troisième. Le verdict du groupe A est loin d'être rendu. Il faut donc attendre le lundi pour connaître ses qualifiées.