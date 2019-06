Algérie: Décès de Saïd Abadou - L'Algérie perd l'un de ses valeureux fils (Parlement)

Alger — Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil et le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb ont affirmé, jeudi, que l'Algérie perd, suite à la disparition du moudjahid Saïd Abadou, "l'un de ses valeureux fils" qui a consacré toute sa vie à la lutte pour le recouvrement de la souveraineté nationale et l'édification de l'Etat indépendant.

"C'est avec une grande affliction que j'ai appris la nouvelle du décès du frère moudjahid Saïd Abadou. En cette douloureuse circonstance où l'Algérie perd l'un de ses valeureux fils qui a consacré sa vie, des années durant, au service de la patrie, à travers sa lutte contre la colonisation française et sa contribution à l'édification de l'Etat indépendant, je ne puis que me remémorer avec déférence son parcours riche en missions et hautes responsabilités qu'il a assumées avec dévouement, sincérité, fidélité et honneur, en tant que ministre des Moudjahidine puis Secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM)", a écrit M. Goudjil dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt.

Le président par intérim du Conseil de la Nation s'est recueilli à la mémoire du défunt, priant Le Tout Puissant de lui accorder miséricorde et clémence, de l'accueillir dans Son vaste Paradis et d'assister les siens".

Adressant un autre message aux membres de l'ONM, M. Goudjil a dit: "En cette douloureuse circonstance, je présente aux sœurs et frères moudjahidine ainsi qu'à toute la famille révolutionnaire, en mon nom et au nom des membres du Conseil de la Nation, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion, priant Dieu de vous armer de patience et d'accueillir le regretté dans son vaste paradis".

Pour sa part, le Président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb a adressé un message de condoléances au Secrétaire général de l'ONM par intérim, Mohand Ouamar Ben Elhadj dans lequel il a écrit "notre seul réconfort en cette pénible épreuve est que le souvenir du défunt restera vivace dans la mémoire de ceux qui l'ont connus et aimés".

En cette triste circonstance, M. Bouchareb a présenté, en son nom et au nom de l'ensemble des membres de l'APN, ses condoléances les plus attristés, priant Dieu, Tout-Puissant, d'accorder sa Sainte Miséricorde au défunt et d'assister les siens en cette pénible épreuve.

Le moudjahid, Saïd Abadou est décédé, mercredi soir, à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue maladie.

Le défunt a rejoint tôt les rangs des combattants durant la Guerre de libération nationale. Il était officier au sein de l'Armée de libération nationale (ALN) dans la wilaya VI jusqu'à son arrestation, en 1961, par l'armée française lors de la bataille de Mélika à Ghardaïa.

Au lendemain de l'indépendance, le défunt a occupé le poste de Mouhafedh du parti du Front de libération nationale (FLN) dans les wilayas d'Ouargla, Béchar et de Tiaret.

Par la suite, feu Abadou a été élu député à l'Assemblée populaire nationale (APN), avant d'occuper le portefeuille du ministère des Moudjahidine de 1994 à 1999.